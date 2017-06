Wenn die Stadt bürgt, könnte es teurer werden

Tennisclub Blau-Weiß braucht 100.000 Euro für die Sanierung seiner Halle

Horn-Bad Mein­berg (to­g). Der Ten­nis­club Blau-Weiß Horn muss drin­gend seine Halle sa­nie­ren. Mit Hilfe der Stadt wol­len die Sport­ler einen ge­för­der­ten Kre­dit be­kom­men. Die­ser könnte je­doch auf­grund der recht­li­chen Vor­ga­ben un­er­war­tet teuer wer­den.

Es ist die größte Halle ih­rer Art, die auf dem Gelände nahe dem Eg­ge­sta­dion steht. "So große Aus­laufflächen ringsum fin­den Sie sel­ten", freut sich der Fi­nanz­vor­stand des Ver­eins, Bernd Mo­ritz, beim Orts­ter­min. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren sei al­ler­dings ein In­ves­ti­ti­ons­stau ent­stan­den, dem man jetzt drin­gend ent­ge­gen­tre­ten müs­se. "Im We­sent­li­chen ha­ben wir hier drin ein wach­sen­des Pro­blem mit Feuch­tig­keit", er­klärt Bernd Mo­ritz. Ringsum müsste etwa an den Wän­den ge­ar­bei­tet wer­den, das Holz der Ver­klei­dung müsste er­setzt wer­den und es gäbe et­li­che klei­nere Bau­stel­len ü­ber das ge­samte Ge­bäude ver­teilt. "Da müs­sen wir ran und da wol­len wir ran", er­gänzt die zweite Vor­sit­zende des Ver­eins, An­drea Rei­ne­ke. Schließ­lich habe der Ver­ein mit sei­nen gut 230 Mit­glie­der in der Zu­kunft noch viel vor. "Wir wol­len los­le­gen und ma­chen", bringt es Rei­neke auf den Punkt. Gerne würde man die An­ge­bote des Ver­eins aus­bauen und wei­tere Men­schen im Stadt­ge­biet an­spre­chen. Darü­ber hin­aus würde man gerne mit den na­he­ge­le­ge­nen Schu­len und an­de­ren Ver­ei­nen ko­ope­rie­ren. "Für die Halle be­deu­tet das in Zah­len, dass wir gut 100.000 Euro bräuch­ten, um hier das Nötigste auf den Weg zu brin­gen", fasst schließ­lich Bernd Mo­ritz zu­sam­men. Geld, das der Ver­ein so erst ein­mal nicht hat. Ein Kre­dit muss also her, zu mög­lichst gu­ten Kon­di­tio­nen, hat man sich im Ver­ein ge­dacht und ist schließ­lich bei ei­nem öf­fent­lich ge­för­der­ten An­ge­bot der NRW-Bank ge­lan­det. Die Be­las­tung von ge­rade ein­mal ei­nem Pro­zent Zin­sen sei für den Ver­ein zu stem­men und würde eine ü­ber­schau­bare Her­aus­for­de­rung dar­stel­len. Die Sa­che habe al­ler­dings einen Ha­ken, weiß der Kas­sen­chef, und der liege in den Be­din­gun­gen ver­steckt, die mit der Ver­gabe des Gel­des ein­her­ge­hen. "Da­bei wird es jetzt et­was kom­ple­xer", er­klärte Mo­ritz. Denn der Ver­ein brau­che zunächst eine Bürg­schaft sei­tens der Stadt, um ü­ber­haupt für den Kre­dit in­frage zu kom­men. Ent­spre­chend habe man die ver­ant­wort­li­chen Ver­tre­ter der Po­li­tik zu sich ein­ge­la­den und den Sach­ver­halt dar­ge­stellt. Mit ih­ren Ar­gu­men­ten konn­ten die Ten­nis­s­pie­ler da­bei punk­ten, so­dass sei­tens des Stadt­ra­tes grü­nes Licht für die Bürg­schaft si­gna­li­siert wurde – schwie­rig werde es jetzt al­ler­dings bei der Um­set­zung des Gan­zen, denn die För­der­richt­li­nien zu dem Kre­dit hal­ten einen Fall­strick be­reit. Wie allzu oft bei ge­för­der­ten Gel­dern ist auch der Kre­dit der NRW Bank von al­ler­lei Re­gu­la­rien be­glei­tet. Ent­spre­chend der För­der­richt­li­nie muss die Stadt in die­sem Fall eine Prä­mie ver­lan­gen, wenn sie die Bürg­schaft ein­geht. "Das kann sehr teuer wer­den und am Ende dazu führen, dass der Kre­dit uns teu­rer zu ste­hen kommt, als ein nicht ge­för­der­ter", be­fürch­tet An­drea Rei­ne­ke. Sei­tens des Ver­eins hoffe man jetzt also auf eine gang­bare Lö­sung, in Form ei­ner nied­ri­gen Prä­mie. "Das Pro­blem liegt je­doch auch für uns in den Richt­li­nien zur Ver­ga­be", fasste Horn-Bad Mein­bergs Käm­me­rer, Ingo Barz, die Si­tua­tion auf Nach­frage zu­sam­men. "Wenn es nach mir geht, wür­den wir gar kein Geld von dem Ver­ein ver­lan­gen, schließ­lich wol­len wir uns als Stadt hier nicht be­rei­chern. Wir sind al­ler­dings an die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen ge­bun­den und ha­ben am Ende einen ent­spre­chend fest­ge­setz­ten Spiel­raum."

vom 03.06.2017 | Ausgabe-Nr. 22B

