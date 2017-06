Erinnerungen aus den 1960er Jahren

Freilichtmuseum sucht Geschichten für die Sonderschau 2018

Det­mold. An­läss­lich des 50. Jah­res­ta­ges der Pro­test­be­we­gun­gen von 1968 stellt das Frei­licht­mu­seum Det­mold die 1960er-Jahre in den Mit­tel­punkt sei­ner nächs­ten Son­deraus­stel­lung im kom­men­den Jahr. Die Mond­lan­dung, der Be­ginn des Farb­fern­se­hens, das Wood­stock-Fes­ti­val oder John F. Ken­nedy – in der Rück­schau er­scheint be­sagte De­kade heute häu­fig als das Jahr­zehnt ge­sell­schaft­li­chen Auf­bruchs und all­ge­mei­ner Mo­der­ni­sie­rung.

Aber nicht al­lein das "Jahr der Re­vol­te" soll im Mit­tel­punkt ste­hen, son­dern "­die an­de­ren 1960er". Es sind laut ei­ner Pres­se­mit­tei­lung des Mu­se­ums des Land­schafts­ver­ban­des West­fa­len-Lippe (LWL) die vie­len klei­nen Ver­än­de­run­gen in den 1960er-Jah­ren in West­fa­len, die das Mu­se­ums­team in­ter­es­sie­ren. An­hand von per­sön­li­chen Ob­jek­ten und ih­ren Ge­schich­ten, die den All­tag in Fa­mi­lie, Be­ruf und Frei­zeit zei­gen oder den Kon­sum wi­der­spie­geln, soll auf den star­ken ge­sell­schaft­li­chen Wan­del der ver­gan­ge­nen 50 Jahre auf­merk­sam ge­macht wer­den. Dafür su­chen die Or­ga­ni­sa­to­ren in­ter­essante All­tags­ge­schich­ten und Ob­jekte aus die­sem Jahr­zehnt. "So kann auch schon ein Ta­schen­tuch zum Aus­stel­lungs­ob­jekt wer­den, wenn es die Trä­nen von Ilse nach ih­rer ge­hei­men Lieb­schaft mit ei­nem Ame­ri­ka­ner ge­trock­net hat", heißt es in dem Schrei­ben. Oder es könne eine Schall­platte sein, die ein ganz be­son­de­res Lied be­wah­re, das mit ei­nem Er­eig­nis ver­bun­den sei und da­her auch heute noch Emo­tio­nen aus­lö­se. Manch­mal sind es aber auch die ein­fa­chen Ge­schich­ten, die bei­spiel­haft für ein gan­zes Jahr­zehnt ste­hen kön­nen. Das Team möchte mit den Men­schen selbst ins Ge­spräch kom­men. Egal, ob als Zeit­zeuge der 1960er oder ob als Nach­fahre –ü­ber das Jahr­zehnt gibt es viel zu erzählen. In­ter­essant sind vor al­lem die ganz nor­ma­len Ge­schich­ten, die auf der einen Seite den Auf­bruch und gleich­zei­tig das Ver­har­ren in al­ten Tra­di­tio­nen wie­der­ge­ben. Um eine mög­lichst große Viel­falt der Ge­schich­ten zu ge­währ­leis­ten, benöti­gen Ma­this Klei­nitz und Ja­nina Raub ei­nige An­ga­ben: Wel­che Er­in­ne­run­gen wer­den mit den 1960er-Jah­ren ver­bun­den? Wie sah der All­tag aus? Gerne nimmt das Team auch Ob­jekt­vor­schläge ent­ge­gen. Ein­sen­dun­gen per E-Mail an "­ma­this.klei­nitz@lw­l.or­g" oder per Brief an LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold, 1960, Krum­mes Haus, 32760 Det­mold. In­fos un­ter (05231) 706301.

