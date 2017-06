Vielzweck-Wagen ersetzt "Oldtimer"

Neues Löschfahrzeug LF 10 macht die Freiwillige Feuerwehr noch flexibler

Leo­polds­höhe (k­d). Mit ei­nem neuen Fahr­zeug hat die Frei­wil­lige Feu­er­wehr Leo­polds­höhe ihre Mög­lich­kei­ten der Brand­bekämp­fung er­heb­lich er­wei­tert. Es er­setzt einen Wa­gen, der be­reits seit 30 Jah­ren im Ge­brauch war. "Ich wün­sche uns al­len, dass das Fahr­zeug nicht oft zum Ein­satz komm­t", sagte Leo­polds­höhes Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel. "­Gleich­wohl ist es wich­tig, dass es vor­han­den ist.

Bei dem Lösch­grup­pen­fahr­zeug LF 10 han­delt es sich um einen wah­ren Al­les­kön­ner. Die ein­ge­baute Pumpe kann pro Mi­nute 2.500 Li­ter för­dern, eine Trag­kraftspritze hat eine Leis­tung von 1.000 Li­tern. Beide Pum­pen sind dar­auf aus­ge­legt, Was­ser ü­ber lange Weg­stre­cken zu för­dern. Die mit­ge­führ­ten Schläu­che sind ins­ge­samt 600 Me­ter lang. An Bord sind außer­dem ein Stromer­zeu­ger und Be­leuch­tungs­geräte, ein Licht­mast, eine Ket­tensäge und vier Atem­schutz­geräte. Im Un­ter­schied zum Vor­gän­ger­mo­dell hat der Wa­gen einen ein­ge­bau­ten Tank für 1.000 Li­ter Lösch­was­ser. Der All­rad­an­trieb eig­net sich sehr gut für Fahr­ten im Gelän­de. Der Mo­tor hat eine Leis­tung von 290 PS. Es sind Sitz­plätze für neun Per­so­nen vor­han­den. All dies reicht aus, um klei­nere Einsätze al­lein zu be­wäl­ti­gen. "Außer­dem dient es als Ü­bungs­fahr­zeug für die Ju­gend­feu­er­wehr", sagte der Bür­ger­meis­ter an­er­ken­nend. Die Ju­gend­li­chen ha­ben kürz­lich zum zwei­ten Mal einen Preis der Un­fall­kasse ge­won­nen. Dies zeige den ho­hen Leis­tungs­stand des Nach­wuch­ses, meinte Schem­mel. Den Wa­gen­schlüs­sel ü­ber­reichte er Wehr­füh­rer Ha­rald Schu­bert. "Ich freue mich, dass wir ein 30 Jahre al­tes Fahr­zeug aus­tau­schen kön­nen", sagte er. "Das ist al­ler­dings kein Wunsch, son­dern ein Er­for­der­nis, um un­sere Ar­beit er­le­di­gen zu kön­nen." Er dankte der Ar­beits­grup­pe, die ü­ber die Aus­stat­tung be­ra­ten hat und an der Aus­schrei­bung be­tei­ligt war. Mit dem Wunsch "All­zeit gute Fahr­t!" reichte er den Schlüs­sel an den Fahr­zeug­pfle­ger To­bias Tann­hauer wei­ter. Er hatte sich schon um das Vor­gän­ger­mo­dell geküm­mert und durch gute Pflege in Be­trieb ge­hal­ten. Der Wa­gen hatte noch keine Ser­vo­len­kung und ein ver­gleichs­weise rie­si­ges Lenk­rad. Es ist be­reits ver­kauft. In Ham­burg wird es der­zeit auf­be­rei­tet und soll in ei­nem afri­ka­ni­schen Land wei­ter ver­wen­det wer­den. Weil er das Fahr­zeug so gut in­stand ge­hal­ten hat, be­kam To­bias Tann­hauer als Dank ein Foto ge­schenkt.

vom 31.05.2017 | Ausgabe-Nr. 22A

Drucken | Versenden