Großeinsatz für 2.300 Johanniter

Ehrenamtliche Helfer aus Lippe und Höxter beim Kirchentag in Wittenberg

Ber­lin/Wit­ten­berg . Es ist ein Mega-Event für Ber­lin und Wit­ten­berg: 100.000 Dau­er­gäste wer­den zum 36. Deut­schen Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag er­war­tet. Zu­sätz­lich wird an je­dem Ver­an­stal­tungs­tag mit rund 15.000 Ta­ges­gäs­ten ge­rech­net. Mit viel Vor­freude se­hen rund 2.300 Jo­han­ni­ter aus ganz Deutsch­land dem lan­gen Him­mel­fahrts­wo­chen­ende ent­ge­gen: Vom 24. bis 27. Mai sor­gen die Jo­han­ni­ter für die schnelle Erste Hilfe im Not­fall, die Kin­der­be­treu­ung und sind in den Fahr- und Be­gleit­diens­ten im Ein­satz. Mit da­bei: Hel­fer aus dem Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter. 13 Eh­ren­amt­li­che und sechs Ein­satz­fahr­zeu­gen und Mo­torrä­dern aus der Re­gion fah­ren am heu­ti­gen Frei­tag in zwei Grup­pen nach Wit­ten­berg, um mit für einen rei­bungs­lo­sen Ab­lauf und die Si­cher­heit der zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen in der Lu­ther­stadt und des großen Ab­schluss­got­tes­diens­tes am der Elbe zu sor­gen.

Viele der Hel­fer des Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter ha­ben sich für die­sen Ein­satz ex­tra Ur­laub ge­nom­men oder wer­den trotz Großein­satz am Wo­chen­ende am kom­men­den Mon­tag wie­der ih­ren Be­ruf nach­ge­hen. Doch das schreckt die Eh­ren­amt­li­chen nicht ab. "Es ist je­des Mal wie­der et­was Be­son­de­res beim Großein­satz Kir­chen­tag da­bei zu sein und das nicht nur aus fach­li­cher Per­spek­ti­ve. Bei die­sem Ein­satz treffe ich ja auch meine eh­ren­amt­li­chen Kol­le­gen aus ganz Deutsch­lan­d", sagt Tho­mas Wesch­ky, der mit ü­ber 40 Jah­ren Ein­satz als ak­ti­ver, eh­ren­amt­li­cher Jo­han­ni­ter Se­nior der Hel­fer­gruppe ist. Nicht nur die Teil­neh­mer, auch die zahl­rei­chen Hel­fer müs­sen un­ter­ge­bracht und ver­pflegt so­wie mit Park­plät­zen oder Strom ver­sorgt wer­den. Dafür wer­den un­te­rande­rem sie­ben der 13 Jo­han­ni­ter des Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter zu­sam­men mit Kol­le­gen aus Aa­chen zu­stän­dig sein. Sie bauen auf und be­trei­ben einen Be­treu­ungs­platz für 200 Per­so­nen, or­ga­ni­sie­ren eine zen­trale Es­sen­aus­gabe für bis zu 600 Hel­fer und be­trei­ben in ei­ner Schul-Turn­halle die Un­ter­brin­gung zahl­rei­cher Ein­satz­kräf­te. Vier Jo­han­ni­ter aus dem Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter sind als Sa­nitäter ein­ge­setzt und wer­den bei Ver­an­stal­tun­gen bis spät in die Nacht me­di­zi­ni­sche Not­fälle und auch die ein oder an­dere Blase an wund­ge­lau­fe­nen Füßen ver­sor­gen. Zwei wei­tere Eh­ren­amt­li­che der Mo­tor­rad-Staf­fel wer­den zu­sam­men mit Kol­le­gen an­de­rer Zwei­rad-Staf­feln aus dem gan­zen Bun­des­ge­biet mit ih­ren wen­di­gen Ma­schi­nen Lot­sen­auf­ga­ben ü­ber­neh­men. "Es wird für uns alle ein auf­re­gen­des Wo­chen­en­de, mit viel Spaß und reich an tol­len Er­leb­nis­sen und ei­nem star­ken Ge­mein­schafts­ge­fühl", freut sich Jan­nik Reue (25), der zum ers­ten Mal bei ei­nem Kir­chen­tag da­bei ist. Seit 55 Jah­ren be­glei­tet und un­ter­stützt die Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe ge­mein­sam mit der Jo­han­ni­ter-Ju­gend den Deut­schen Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag. Für die JUH ist es der größte Kir­chen­tag­s­ein­satz in der 65-jäh­ri­gen Ge­schichte der Hilfs­or­ga­ni­sa­tion. Um die Be­gleit­dienste und Kin­der­be­treu­ung küm­mert sich seit 1989 die Jo­han­ni­ter-Ju­gend, die in die­sem Jahr mit 300 Ju­gend­li­chen rech­net.

vom 31.05.2017 | Ausgabe-Nr. 22A

