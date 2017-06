Regionales im Fokus

Verein Lippequalität lädt zur Bustour

Kreis Lip­pe. "Wis­sen, wo es her­komm­t" ist das Motto der dies­jäh­ri­gen Bu­stou­ren durch das Lip­per­land, wenn Lip­pe­qua­lität zum Be­triebs­be­su­chen ein­lädt. Fünf Be­triebe in Bad Sal­zu­flen und Lemgo öff­nen dazu in­ter­es­sier­ten Be­su­chern ihre Pfor­ten. Die Fahrt star­tet am Don­ners­tag, den 22. Ju­ni, in Det­mold, Lem­go, La­ge, Bad Sal­zu­flen und führt zu land­wirt­schaft­li­chen Pro­duk­ti­ons- und wei­ter­ver­ar­bei­ten­den Le­bens­mit­tel­be­trie­ben. Die le­ckere Mit­tags­pause fin­det im Lip­pe­qua­lität-Re­stau­rant "Schöne Aus­sicht" in Lemgo statt. Im Mit­tel­punkt der klei­nen Reise ste­hen In­for­ma­tio­nen zu lip­pi­schen Le­bens­mit­tel­pro­duk­ten, ih­rer Her­kunft, Qua­lität und fach­ge­rech­ten Ver­ar­bei­tung. Dass es da­bei im­mer auch et­was zu ver­kos­ten gibt, ist Teil des Pro­gramms, denn der zweite Teil heißt ja: "Er­le­ben, wie es schmeck­t".

Die Lei­tung der Fahrt hat der Vor­sit­zende des Lip­pe­qua­lität, Gün­ter Puz­berg. "Lippe ist reich an gu­ten land­wirt­schaft­li­chen Be­trie­ben und en­ga­gier­ten Pro­du­zen­ten, Lippe i st auch reich an viel­fäl­ti­gen Le­bens­mit­teln. Das sol­len Men­schen er­fah­ren und er­le­ben. Sie wer­den den Un­ter­schied zu den an­ony­men Pro­duk­ten aus der In­dus­trie spüren und lip­pi­sche Le­bens­mit­tel lie­ben ler­nen", so Puz­berg, der auf re­ges In­ter­esse hofft.

vom 31.05.2017 | Ausgabe-Nr. 22A

Drucken | Versenden