Chanchen durch betriebliche Einzelumschulung

Fachkräftesicherung und bessere Aussichten für den persönlichen Traumberuf

Kreis Lippe . Im April hatte je­der zweite Ar­beits­lose im Kreis Lippe kei­nen Be­rufs­ab­schluss. Bei den un­ter 25-Jäh­ri­gen gibt es im Schnitt so­gar noch mehr Ar­beits­lose ohne Be­rufs­ab­schluss. Da­bei ist ge­rade die­ser ein es­sen­ti­el­ler Be­stand­teil des Le­bens­laufs und er­höht die Chan­cen auf einen Ar­beits­platz. Des­halb bie­tet die Agen­tur für Ar­beit Men­schen ohne Be­rufs­ab­schluss die be­trieb­li­che Ein­ze­lum­schu­lung an.

Für Ar­beit­su­chende je­den Al­ters bie­tet sich so die Mög­lich­keit, mit För­de­rung der Ar­beit­s­agen­tur einen Be­rufs­ab­schluss im Be­trieb zu er­lan­gen. Das ist eine Chance auf eine dau­er­hafte Per­spek­tive am Ar­beits­markt mit ei­ner höhe­ren Ent­loh­nung, als es in der Re­gel bei Hel­fer­tätig­kei­ten der Fall ist, denn: "Qua­li­fi­ka­tion ist der beste Schutz vor Ar­beits­lo­sig­keit" sagt Bet­tina Krei­ling, Lei­te­rin des Ar­beit­ge­ber­ser­vices der Agen­tur für Ar­beit Det­mold. "Auch für Fir­men bie­tet sich hier eine ideale Mög­lich­keit dem Fach­kräf­teman­gel ent­ge­gen zu wir­ken und sich auf die­sem Wege hoch mo­ti­vierte und loyale neue Mit­ar­bei­ter zu si­chern", fügt sie hin­zu. Ver­ein­facht aus­ge­drückt ist die be­trieb­li­che Ein­ze­lum­schu­lung eine ver­kürzte Aus­bil­dung für Er­wach­se­ne. Pra­xis­kennt­nisse wer­den in der Re­gel im Be­trieb ver­mit­telt, die not­wen­dige Theo­rie in der Be­rufs­schule – ge­nau wie bei ei­ner re­gulären Aus­bil­dung. Der Un­ter­schied: Der Um­schü­ler er­hält wei­ter­hin Ar­beits­lo­sen­geld und er­hält zu­sätz­lich eine Aus­bil­dungs­ver­gütung vom Be­trieb. Die Kos­ten für die theo­re­ti­sche Aus­bil­dung so­wie Fahrt­kos­ten, Kin­der­be­treu­ung und even­tu­ell not­wen­dige Ar­beits­klei­dung ü­ber­nimmt die Agen­tur für Ar­beit. Wenn die Un­ter­neh­men die um­ge­schulte Fach­kraft dann in ein nor­ma­les Ar­beits­ver­hält­nis ü­ber­neh­men, ha­ben Sie die Mög­lich­keit, einen Mit­ar­bei­ter ein­zu­stel­len, der mit den Struk­tu­ren und Ge­ge­ben­hei­ten des Un­ter­neh­mens be­reits ver­traut ist. "­So­mit pro­fi­tie­ren Ar­beit­ge­ber und Ar­beits­su­chende glei­cher­maßen ", bi­lan­ziert Krei­ling. In­ter­es­sierte er­hal­ten wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter den kos­ten­lo­sen Ser­vice­ruf­num­mern der Agen­tur für Ar­beit –

vom 31.05.2017 | Ausgabe-Nr. 22A

