Malle-Mukke und Bubble-Beats

Partywochenende am 16. und 17. Juni am Kronenbruch am Schiedersee

Schie­der. Som­mer, Son­ne, Strand und Party – Ur­laubs­fee­ling pur gibt es am drit­ten Juni-Wo­chen­ende am Schie­der­see. Lippe hat zwar kei­nen Bal­ler­mann und am Ufer des Schie­der­sees gibt es auch we­der eine Schin­ken­straße, noch ein "O­ber­bay­ern" oder einen Me­ga­park. Und den­noch kön­nen sich Par­ty­freunde und "­Fei­er­wüti­ge", die beim Sound der mal­lor­qui­ni­schen Stim­mungs­ga­ran­ten wie Mi­ckie Krau­se, Oli P., To­bee, Lo­renz Büf­fel oder Mia Ju­lia auf der Tanz­fläche oder vor der Theke rich­tig ab­ge­hen, das Flug­ticket auf die Ba­lera­ren­in­sel spa­ren. Denn diese und wei­tere Künst­ler der Par­ty­szene ste­hen am Sams­tag, 17. Juni auf der See­bühne des lip­pi­schen Frei­zeit­a­re­las. Un­ter dem Motto "Hossa – Malle ist in Lippe nur ein­mal im Jahr" wol­len sie das Seeu­fer in Schie­der zum Bro­deln brin­gen. Bes­tes Som­mer­wet­ter vor­aus­ge­setzt, gibt es am Kro­nen­bruch auch Strand, Lie­ge­stühle, San­gria und die un­ter­ge­hende Son­ne. Der "Par­tyalar­m" be­ginnt um 16 Uhr. Ein­lass auf die Strand­meile ist für Per­so­nen ab 16 Jahre ab 15 Uhr. Der Ein­tritt be­trägt 19,- Euro im Vor­ver­kauf.

Wer statt Party­mu­sik eher auf elek­tro­ni­sche Mu­sik, House-Klänge und bunte Far­ben setzt, kommt tags zu­vor an glei­cher Stelle bei der drit­ten Auf­lage des Bub­ble-Beat-Fes­ti­vals" auf seine Koste n. "­Tau­send Far­ben leuch­ten in Mil­lio­nen Sei­fen­bla­sen", so die An­sage der Ver­an­stal­ter. Ab 16 Uhr kann bist tief in die Nacht hin­ein am Seeu­fer gfei­ert wer­den. Am Strand chil­len, den Son­nen­un­ter­gang be­ob­ach­ten, ein Cock­tail im Lie­ge­stuhl ge­nießen oder ein­fach aus­ge­las­sen tan­zen – das hand­ver­le­sene Line up ver­spricht er­neut Zu­cker für die Oh­ren. Aus al­len Tei­len der Re­pu­blik rei­sen Stim­mungs­ma­cher wie An­du­schus (Calm Rec. Ber­lin), Nana K. (Kal­li­as/Witty Tu­nes), Basti M. (We play co­lo­gne), Bei­den (Sams Bie­le­feld) oder auch Joschka Breyer (X-Inch-Boo­king) zum Fes­ti­val an den Schie­der­see. Ein­tritts­kar­ten dazu gibt es für 12,- Euro im Vor­ver­kauf und für 16 Euro an der Ta­ges­kas­se.

vom 31.05.2017 | Ausgabe-Nr. 22A

