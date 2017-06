Finanzausstattung muss verbessert werden

IHK ini tiiert Dialog zwischen Unternehmen und Verwaltung

Kreis Lip­pe. Von der schwie­ri­gen Haus­halts­la­ge, ü­ber die Ent­wick­lung der Un­ter­neh­men bis hin zum Image Barn­trups, die Dis­kus­si­ons­the­men beim Wirt­schafts­dia­log bei der KEB Au­to­ma­tion KG wa­ren viel­schich­tig. An­lass für den Aus­tausch zwi­schen Fir­men­ver­tre­ter und der Barn­tru­per Ver­wal­tung war das Kom­mu­nale Wirt­schafts­ge­spräch, das die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) un­ter Be­tei­li­gung des lo­ka­len Hand­werks or­ga­ni­sier­te.

"Um die Kom­mune nach vorn zu brin­gen, muss mehr für die Stadt ge­wor­ben wer­den", ist sich Bür­ger­meis­ter Jür­gen Schell si­cher. "Wir ha­ben starke Fir­men vor Ort, aber kaum je­mand weiß darü­ber Be­schei­d." In dem Zuge müsse auch die kom­mu­nale Ho­me­page mehr In­for­ma­tio­nen zu den Un­ter­neh­men und den ge­ne­rel­len Vor­zü­gen der Stadt bie­ten, ap­pel­lierte ein Teil­neh­mer in Rich­tung Ver­wal­tung. Ge­gen­wär­tig ist die Stadt be­reits da­bei, den Ser­vice auf der ei­ge­nen Ho­me­page zu op­ti­mie­ren. Ge­plant ist ein On­line Bür­ger­ser­vice, mit des­sen Hilfe eine Viel­zahl von Dienst­leis­tun­gen künf­tig zeit­spa­ren­der er­le­digt wer­den kön­nen. Aber auch in an­de­ren Be­rei­chen tut sich et­was. Um der zu­neh­men­den Ü­be­ral­te­rung Rech­nung zu tra­gen, wurde ein Se­nio­ren­wohn­heim er­rich­tet. Zu­dem wird der­zeit eine Pfle­ge­ein­rich­tung ge­baut. Neue Wohn­mög­lich­kei­ten zu schaf­fen ist al­ler­dings nur die eine Seite der Me­dail­le. Die an­dere Seite stellt für die Kom­mune eine echte Her­aus­for­de­rung dar. In Barn­trup gibt es ge­gen­wär­tig etwa 135 Im­mo­bi­li­en, de­ren Ei­gentü­mer ü­ber 69 Jahre alt sind. Ob für alle diese Häu­ser ein Nach­fol­ger ge­fun­den wird, bleibt of­fen. Fest steht, dass die Kom­mune in ei­ner schwie­ri­gen Haus­halts­lage steckt. Zwar hat sie 2016 etwa 20 Mil­lio­nen Euro ein­ge­nom­men, musste al­ler­dings ein gu­tes Drit­tel der Ein­nah­men (ca. 7,5 Mil­lio­nen Eu­ro) als Krei­sum­lage an den Kreis Lippe ab­führen. "Auf die­ser Ba­sis zu wirt­schaf­ten ist ein schwie­ri­ges Un­ter­fan­gen", be­schreibt Käm­me­rer Uwe Schü­ne­mann die Si­tua­tion. Eine der Hauptein­nah­me­quel­len der Stadt und für die Un­ter­neh­men von ho­her Be­deu­tung ist die Ge­wer­be­steu­er. Der He­be­satz ist er­heb­lich höher als in den nie­der­säch­si­schen Kom­mu­nen und be­schert Barn­trup da­durch einen ent­schei­den­den Stand­ort­nach­teil ge­genü­ber sei­nen Nach­barn.

