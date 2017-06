Heiraten zu Füßen des Hermanns

Angebot des Landesverbands Lippe und der Stadt Detmold

Det­mold. "­Sie dür­fen die Braut jetzt küs­sen", heißt es künf­tig zu Füßen des Her­mann: Paa­re, die sich trauen las­sen möch­ten und dafür einen ganz be­son­de­ren Ort in Lippe su­chen, wer­den bei Stadt Det­mold und Lan­des­ver­band Lippe fün­dig. Die bei­den Part­ner er­mög­li­chen stan­des­amt­li­che Trau­un­gen di­rekt am Her­manns­denk­mal. Ers­ter mög­li­cher Ter­min ist der 16. Sep­tem­ber. Und das erste Paar an die­sem Tag be­kommt die stan­des­amt­li­che Trau­ung und ein Flit­ter­wo­chen­ende ge­schenkt.

"­Der Hoch­zeits­tag soll ein ganz be­son­de­rer, un­ver­ge­ss­li­cher Tag sein – und wird des­halb mehr und mehr in­sze­niert: Eventhoch­zei­ten lie­gen im Trend, das stellt Stan­des­äm­ter vor neue Her­aus­for­de­run­gen", weiß Frank Hil­ker, Käm­me­rer der Stadt Det­mold. "Trau­un­gen un­ter Was­ser oder in luf­ti­ger Höhe – heute ist vie­les mög­lich. Das brachte mich auf die Idee: Trau­un­gen zu Füßen des Her­manns, das wäre ein ech­tes Al­lein­stel­lungs­merk­mal!" Hil­ker stieß mit sei­ner Idee beim Kol­le­gen Pe­ter Grö­ne, Käm­me­rer des Lan­des­ver­bands Lippe und zu­gleich Ge­schäfts­füh­rer der Denk­mal-Stif­tung, auf of­fene Oh­ren: "Für uns ist das Her­manns­denk­mal heute ein Mahn­mal für Frie­den und Völ­ker­ver­stän­di­gung, Trau­un­gen pas­sen wun­der­bar da­zu". Be­reits im Va­rus­jahr 2009 wur­den acht Hoch­zeits­paare hier ge­traut. Da­her sei er so­fort be­geis­tert ge­we­sen: "Das wird auch für die sons­ti­gen Be­su­cher des Denk­mals eine be­son­dere At­trak­tion dar­stel­len", ist sich Gröne si­cher. Hil­ker und Gröne er­ar­bei­te­ten mit ih­ren Teams ein Kon­zept, stimm­ten es mit den Behör­den wie dem Lan­des­be­trieb Wald und Holz als zu­stän­di­ger Forst­behörde ab und hol­ten Ra­dio Lippe als Me­di­en­part­ner mit ins Boot. Der Sen­der sucht seit An­fang die­ser Wo­che das "ers­te" Braut­paar, die Hö­rer sol­len per Vo­ting darü­ber ab­stim­men. Dem Braut­paar ent­ste­hen für die Trau­ung an die­sem be­son­de­ren Ort keine Kos­ten. Zu­sätz­lich gibt es ein Flit­ter­wo­chen­ende in Has­selt, der bel­gi­schen Part­ner­stadt von Det­mold, in ei­nem Well­ness-Boo­tho­tel. "­Diese Ak­tion wird dazu bei­tra­gen, das Her­manns­denk­mal als neues Det­mol­der ‚Außen-Stan­des­amt mit be­son­de­rem Flair‘ in Lippe – und darü­ber hin­aus – be­kannt zu ma­chen", so Grö­ne. Zwei Ter­mine im kom­men­den Herbst Mög­li­che Ter­mine für Trau­un­gen in die­sem Jahr sind der 16. Sep­tem­ber und der 14. Ok­to­ber, pro Tag sind bis zu sechs Trau­un­gen un­ter freiem Him­mel mög­lich. Sollte das Wet­ter nicht mit­spie­len, ste­hen Zelte be­reit. Wei­tere Ser­vice­leis­tun­gen des Lan­des­ver­ban­des Lippe sind: freie Park­platz­nut­zung für die Hoch­zeits­ge­sell­schaft und die Mög­lich­keit, auf der Pan­ora­mae­bene des Her­manns Er­in­ne­rungs­fo­tos zu ma­chen. Die Trau­un­gen kön­nen beim Stan­des­amt Det­mold ge­bucht wer­den und kos­ten ohne die stan­des­amt­li­chen Ge­bühren 1.150 Eu­ro. "­Bei stür­mi­schen Wet­ter­la­gen oder Star­kre­gen wer­den die Trau­un­gen in adäquate Räum­lich­kei­ten in Det­mold ver­legt. Wir hof­fen aber, dass wir von die­ser Al­ter­na­tive nur äußerst sel­ten Ge­brauch ma­chen müs­sen", be­to­nen Hil­ker und Grö­ne.

vom 31.05.2017 | Ausgabe-Nr. 22A

