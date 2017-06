Mit Kind und Kegel ins Grüne

Schlosspark lädt am 11. Juni wieder zu viel Spaß und Spiel ein

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (n­r). Schön, wer jetzt di­rekt die Pick­nick­de­cke zur Hand hat, denn – im Schloss­park wird es wie­der le­ben­dig. Jede Menge Spie­le, Mu­sik und Ak­tio­nen la­den am 11. Juni zum "Pick­nick im Park". Bür­ger­ver­ein und das Stadt­mar­ke­ting ha­ben mit dem Event be­reits zum fünf­ten Mal ein tol­les Event mit ei­nem bun­ten Rah­men­pro­gramm auf die Beine ge­stellt.

Viel Mu­sik und Spaß soll es ge­ben. Mo­de­riert wird die Ver­an­stal­tung von Marc Oli­ver Schus­ter. Die Bühne gehört an die­sem Tag zwei Mu­si­kern aus der franzö­si­schen Part­ner­stadt Mil­lau, dem Sän­ger Phil Solo und Schü­ler­bands der Mu­sik­schu­le. Die Ak­ti­ons­fläche auf dem Ra­sen hin­ter dem Schloss tei­len sich rund 20 ver­schie­dene Ver­eine und In­sti­tu­tio­nen. Hier wird in­for­miert, ver­kauft und prä­sen­tiert. Un­ter an­de­rem wird es Vor­führun­gen mit ei­ner Jazz­tanz­gruppe vom TuS Ehr­sen, dem Wushu Kampfs­port­ver­ein, dem Rad­sport­ver­ein Knet­ter­heide und ei­ner Tanz­gruppe vom TuS Ahm­sen ge­ben. Mit­ten­drin statt nur da­bei gilt dann auch für das be­liebte Bou­le­tur­nier und den Zumba-Kurs, den das @on an­bie­ten wird. Nass wird es mit "Rio Ne­gro". Das Kanu-Team von Ste­pha­nie Isen­berg und ih­ren Kol­le­gen hat vor zehn Jah­ren an der La­de­straße in Schöt­mar ein neues Zu­hause ge­fun­den. "Wir wol­len uns bei al­len Schöt­ma­ra­nern be­dan­ken und brin­gen einen großen Pool zum Pad­deln und En­ten fi­schen mit­", sagt Ste­pha­nie Isen­berg und fügt schmun­zelnd hin­zu: "Kin­der könn­ten tro­cken blei­ben. Er­wach­sene wer­den ga­ran­tiert nass." Dass das Frei­luft-Event auch ku­li­na­risch gut wird, dafür sor­gen die tür­ki­sche Ge­meinde und das Jun­ker­haus. Al­ler­dings kann natür­lich je­der auch sein ei­ge­nes Es­sen mit­brin­gen, wie Frauke Borgs­tede vom Stadt­mar­ke­ting sagt. Platz ge­nug biete der wun­der­schöne Schloss­park ja, um die Pick­nick­de­cken aus­zu­brei­ten. Was in den Vor­jah­ren schon so wun­der­bar durch und mit den Schöt­ma­ra­nern um­ge­setzt wur­de, soll auch die­ses Jahr den Park be­le­ben. So wün­schen sich die Or­ga­ni­sa­to­ren ne­ben schö­nem Wet­ter eine Ver­an­stal­tung, bei de­nen das Mit­ein­an­der im Mit­tel­punkt steht. Star­ten wird das "Pick­nick im Park" um 11 Uhr. Um 11.30 Uhr folgt ein ö­ku­me­ni­scher Got­tes­dienst mit Pfar­rer An­dreas Gro­ne­meier von der Ki­lians­kir­che. Wer statt Pick­nick­de­cke einen fes­ten Tisch be­vor­zugt, kann eine Bier­zelt­gar­ni­tur lei­hen. Re­ser­vie­run­gen wer­den ab so­fort ent­ge­gen ge­nom­men un­ter der Te­le­fon­num­mer (05222) 183279. Die Leih­ge­bühr be­trägt 10 Euro pro Gar­ni­tur.

