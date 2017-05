Indianer-Blues im Freilichtmuseum

Zwei Nachfahren amerikanischer Ureinwohner treten in Oerlinghausen auf

Oer­ling­hau­sen (k­d). Am Sams­tag, 17. Juni 2017, ver­an­stal­tet das Ar­chäo­lo­gi­sche Frei­licht­mu­seum Oer­ling­hau­sen ein be­son­de­res Kon­zert mit zwei Nach­fah­ren ame­ri­ka­ni­scher Urein­woh­ner. Die pas­sende At­mo­s­phäre dazu bie­tet das früh­mit­tel­al­ter­li­che Lang­haus. Das Kon­zert ist das Vor­pro­gramm zu ei­ner Ver­an­stal­tung am fol­gen­den Tag, an dem es um die Frage der Ver­drän­gung ei­ner Kul­tur durch die an­dere geht.

Der Chey­enne-Ara­paho Mitch Wal­king Elk und der Me­no­mi­nee Wade Fer­n­an­dez sin­gen Pro­test­lie­der, die den Völ­ker­mord an den In­dia­nern an­kla­gen, aber auch ge­fühl­volle Coun­try-Bal­la­den, in de­nen sich Ein­flüsse des Blues und Folk mi­schen. Beide Mu­si­ker ste­hen für die Pro­bleme der US-ame­ri­ka­ni­schen Urein­woh­ner in der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit und der Ge­gen­wart. Mitch Wal­king Elk ist So­zi­al­ar­bei­ter in St. Paul/­Min­ne­so­ta. Seine Kar­riere wurde aus­gelöst, als Behör­den sein Kind sei­ner Fa­mi­lie weg­nah­men und in eine In­ter­nats­schule ver­wie­sen. Er trank, nahm Dro­gen und lan­dete im Ge­fäng­nis. Dann wurde er Mit­glied des Ame­ri­can In­dian Mo­ve­ment, ei­ner Be­we­gung, die den In­dia­nern nach 1968 zu ei­nem neuen Selbst­wert­ge­fühl ver­hol­fen. Da­mals be­gann er mit sei­ner un­ver­wech­sel­ba­ren Mu­sik. Wade Fer­n­an­dez wurde 2010 mit dem Com­mu­nity Spi­rit Award ge­ehrt, weil er sich für die Er­hal­tung der Spra­che der Me­no­mi­nee ein­setzt, die nur noch ein hal­bes Dut­zend Men­schen im Ori­gi­nal be­herr­schen. Fer­n­an­dez, der in ei­ner Re­ser­va­tion im Nor­den des Bun­des­staa­tes Wis­con­sin lebt, wurde be­reits 2006 mit dem Na­tive Ame­ri­can Mu­sic Award (NA­MA) aus­ge­zeich­net. Im Som­mer 2013 ist er beim In­dian Sum­mer Fes­ti­val in Mil­wau­kee in meh­re­ren Ka­te­go­rien mit Prei­sen ge­wür­digt wor­den. Mitch Wal­king Elk hat 2005 für den Ti­tel­song sei­ner CD "Time For A Wo­man" den In­dian Sum­mer Mu­sic Award in der Ka­te­go­rie Blues ge­won­nen und be­kam mit ei­nem Blues 2013 einen der be­gehr­ten NAMA-Prei­se. Kar­ten sind für 20 Euro im Frei­licht­mu­seum oder in der Buch­hand­lung Blume er­hält­lich.

