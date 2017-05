Baumaßnahme liegt im Zeitplan

Holzheizkraftwerk in Horn nimmt 2018 den Betrieb auf

Horn-Bad Mein­berg. Mit dem Det­mol­der Kli­ma­schutz­kon­zept ha­ben sich die Stadt­werke Det­mold hohe Ziele ge­setzt: Strom ohne Kern­ener­gie, we­ni­ger CO2 und mehr er­neu­er­bare Ener­gien in der Wär­me­ver­sor­gung. Eine wich­tige Maß­nahme dazu ist der Neu­bau ei­nes Holz-Heiz­kraft­wer­kes in Horn Bad Mein­berg auf Ba­sis der er­neu­er­ba­ren Ener­gie Holz und hoch­ef­fi­zi­en­ter Kraft-Wärme-Kopp­lung.

Mit ei­nem In­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men von ins­ge­samt rund 23 Mil­lio­nen Euro bauen die Stadt­werke Det­mold mit ei­nem Part­ner, der Senne Ener­gie GmbH & Co KG, der knapp fünf­zig Pro­zent an dem Ge­mein­schaftspro­jekt hält, in Horn Bad Mein­berg ein Holz­heiz­kraft­werk. Zukünf­tig wer­den hier rund 100 Mil­lio­nen Ki­lo­watt­stun­den Wärme und rund 25 Mil­lio­nen Ki­lo­watt­stun­den Strom in Kraft-Wärme-Kopp­lung er­zeugt. Die Lie­fe­rung der Brenn­stoff­men­gen er­folgt von der Senne Ener­gie, die nach der In­be­trieb­nahme auch die Be­triebs­führung ü­ber­neh­men wird. Mit der Er­rich­tung der An­lage wurde eben­falls die Firma Senne Ener­gie be­auf­tragt. Die er­zeugte elek­tri­sche und ther­mi­sche Ener­gie reicht rech­ne­risch für die Ver­sor­gung von etwa 7.500 Haus­hal­ten. Es wer­den jähr­lich 30.000 Ton­nen CO2 ein­ge­spart. Im Fe­bruar war der Start­schuss für die Ar­bei­ten. Mo­men­tan er­folgt der Auf­bau der Groß­kom­po­nen­ten: das Feue­rungs- und Ab­hit­ze­sys­tem so­wie der Elek­tro­fil­ter. Da­mit liegt der Neu­bau des Holz­heiz­kraft­wer­kes voll im Zeit­plan. Die An­lage soll An­fang 2018 in Be­trieb ge­hen und lie­fert dann 65 Pro­zent des ge­sam­ten Wär­me­be­darfs für Det­mold. Ebenso ü­ber­nimmt das neue Holz­heiz­werk die Wär­me­ver­sor­gung im Wohn­ge­biet "­Moor­la­ge" in Horn-Bad Mein­berg.

vom 27.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21B

Drucken | Versenden