Buntes musikalisches Programm erfreut das ganze Dorf

Det­mold-Mo­se­beck (kas). Der Dorf­platz in Mo­se­beck war am Wo­chen­ende Treff­punkt für das ganze Dorf. Der Ge­sang­ver­ein "Passa­de­tal Mo­se­beck" un­ter der Lei­tung von Pe­ter Breh­mer hatte zum Früh­lings­kon­zert ein­ge­la­den. Die Zuhö­rer er­war­tete ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Mit auf der Bühne stan­den zwei Gast­chöre: der "In­ter­kul­tu­relle Chor" aus Höx­ter, un­ter der Lei­tung von Pe­tra Salz­bur­ger-Breh­mer und der Meis­ter­chor "Cho­rios" aus Dören­trup mit Chor­lei­te­rin San­dra Lücke. Kaf­fee, Ku­chen und Ge­grill­tes sorg­ten für eine Rundum-Wohl­fühl-At­mo­s­phäre und lock­ten Jung und Alt zu­sätz­lich auf den Dorf­platz. Bei ge­sel­li­gem Bei­sam­men­sein mit Mu­sik fei­er­ten die Dör­f­ler den Früh­ling.

Der Ge­sang­ver­ein "Passa­de­tal Mo­se­beck" star­tete mit "Es, es, es und es" in das etwa zwei­stün­dige Pro­gramm. Die 25 ak­ti­ven Sän­ge­rin­nen und Sän­ger des seit 1950 be­ste­hen­den Cho­res ü­ber­zeug­ten vor al­lem mit ih­rer Dy­na­mik. Mit "Sah ein Knab´" im Satz von Chor­lei­ter Pe­ter Breh­mer prä­sen­tierte der Chor eine me­lan­cho­li­sche In­ter­pre­ta­tion des be­kann­ten Lie­des. Sie er­in­nerte an einen Cho­ral. Har­mo­nisch fein in­to­niert zeigte der Chor bei "­Der Mond ist auf­ge­gan­gen" seine ru­hige Sei­te. Ha­rald Schich, ers­ter Vor­sit­zen­der des Mo­se­be­cker Cho­res, mo­de­rierte den Nach­mit­tag. Er wurde außer­dem bei die­sem Kon­zert vom stell­ver­tre­ten­den Schatz­meis­ter des Lip­pi­schen Sän­ger­bun­des und ers­ten Vor­sit­zen­den von "Cho­rios", Olaf Lücke, für seine 20-jäh­rige Vor­stands­ar­beit mit ei­ner bron­ze­nen Pla­kette ge­ehrt. Han­ne­lore Kleine wurde für 60 Jahre als ak­tive Sän­ge­rin, Rolf Zip­pel für 50 Jahre als ak­ti­ver Sän­ger ge­ehrt. Alle be­ka­men eine Ur­kunde des Deut­schen Chor­ver­ban­des und Blu­men. "­Der in­ter­kul­tu­relle Chor ist als Be­geg­nungs­stätte für Höx­te­ra­ner und Flücht­linge im Au­gust 2016 auf In­itia­tive der Mu­sik­schule Höx­ter ge­grün­det wor­den", er­klärte Pe­tra Salz­bur­ger-Breh­mer ih­ren Chor. Die Mit­glie­der­zahl sei seit­dem stark ge­stie­gen und es sei toll, wie sich das mensch­li­che Zu­sam­men­sein ge­stal­te. Sehr er­folg­reich nen­nen die Höx­te­ra­ner, Sy­rer, Af­gha­nen und Ira­ner mitt­ler­weile ein bun­tes Re­per­toire ihr Ei­gen: Mit "A­die­mus", ein Lied, das nur aus Sil­ben be­steht, ern­tete der Chor viel Bei­fall. Auf Deutsch ging es mit "80 Mil­lio­nen" von Max Gie­sin­ger sehr am­bi­tio­niert wei­ter, um dann auf Eng­lisch mit "­The Ro­se" ge­fühl­voll zu wer­den. v Der Meis­ter­chor "Cho­rios" schloss sich a ca­pella mit "Wenn ich ein Vög­lein wär´" und ei­nem sei­ner Meis­ter­stü­cke "­Niss Puck" an. Schnel­ler Ge­sang und per­fekt ge­tak­tete Pau­sen zeig­ten das ganze Kön­nen des Cho­res. In ei­nem Mo­nat schon will sich "Cho­rios" den Ti­tel "­Meis­ter­chor" er­neut ver­die­nen, denn die­ser wird im­mer nur für vier Jahre ver­lie­hen. Rich­tig gute Laune be­ka­men die vie­len Gäste dann bei "Un­ser Tag" von Chris­tina Bach. Flo­rian Lü­cke be­glei­tete die fröh­li­chen, som­mer­li­chen Klänge auf der Ca­jon-Trom­mel. San­dra Lü­cke griff in die Sai­ten ih­rer Gi­tar­re. Nach der Pause tra­ten alle Chöre noch ein­mal al­leine auf, um dann im ge­mein­sa­men Ka­non zu "­Dona no­bis pacem" in den Nach­mit­tag zu ent­las­sen.

