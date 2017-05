Die große Welt der kleinen Marken

Der 30. Briefmarkentauschtag in der Festhalle Holzhausen war gut besucht

Bad Sal­zu­flen (dib). Der Brief­mar­ken­großtausch­tag, den die Bad Sal­zu­fler Brief­mar­ken­freunde ein­mal im Jahr in der Fest­halle Holz­hau­sen ver­an­stal­ten, er­freut sich nicht nur bei den Samm­lern der Kur­stadt und der nähe­ren Um­ge­bung großer Be­liebt­heit. Wenn an der Haupt­straße auf bei­den Sei­ten nicht nur Fahr­zeuge aus dem Kreis Lippe par­ken, son­dern auch aus den Krei­sen Her­ford, Schaum­burg, Müns­ter, Güters­loh, Ha­meln-Pyr­mont, Vechta, Pa­der­born, aus dem Hoch­sau­er­land­kreis und aus Bie­le­feld, so zeigt das, dass

diese Ver­an­stal­tung in der ge­sam­ten Re­gion Ost­west­fa­len und auch darü­ber hin­aus bei Samm­lern be­kannt und be­liebt ist. "Ob­wohl der Tausch­tag erst um 9 Uhr eröff­net wur­de, stan­den be­reits um 8 Uhr die ers­ten Samm­ler vor der Hal­le", sagte der Vor­sit­zende der Bad Sal­zu­fler Brief­mar­ken­freunde Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker. In die­sem Jahr war es be­reits der 30. Tausch­tag, den die Bad Sal­zu­fler Brief­mar­ken­freunde or­ga­ni­siert ha­ben und der 29., der in der Fest­halle an der Bun­dess­traße 239 statt­ge­fun­den hat. Dr. Wie­se­kop­sie­ker ist mit der Re­so­nanz aus den Rei­hen der Samm­ler sehr zu­frie­den und schätzt die An­zahl der Be­su­cher auf etwa 150. An rund 40 Ti­schen wur­den Brief­mar­ken, An­sichts­kar­ten, Erst­tags­brie­fe, Ganz­sa­chen und auch Mün­zen an­ge­bo­ten, ge­tauscht oder auch ge­kauft und ver­kauft. Sehr stark ver­tre­ten wa­ren in die­sem Jahr auch wie­der Samm­ler von al­ten An­sichts­kar­ten, die ihre Schätze sor­tiert nach Post­leit­zah­len, aber auch nach Mo­ti­ven wie Kir­chen, Mi­litär, Feu­er­wehr, Blu­men oder Ge­burts­tag an­ge­bo­ten ha­ben. Viele Phil­ate­lis­ten kom­men sehr gern nach Bad Sal­zu­flen, weil die Halle an der B239 für diese Ver­an­stal­tung sehr gut ge­eig­net ist, weil sie sehr gut be­leuch­tet ist, weil es aus­rei­chend Park­plätze gibt und weil hier fast al­les an­ge­bo­ten und ge­tauscht wird: Vom Deut­schen Kai­ser­reich bis zu den ehe­ma­li­gen deut­schen Ko­lo­ni­en, von Ja­pan bis Süda­me­rika und von Ruß­land bis Aus­tra­li­en. Selbst Samm­ler be­stimm­ter Mo­tive wie Blu­men, Tie­re, Au­tos, Flug­zeuge oder Schiffe wer­den auf dem Bad Sal­zu­fler Großtausch­tag fün­dig. Wie Dr. Wie­se­kop­sie­ker er­klär­te, werde auch die Nach­frage nach chi­ne­si­schen Mar­ken im­mer größer und so­gar die ara­bi­schen Scheichtü­mer wie Ku­wait und Ka­tar wer­den von Samm­lern im­mer mehr nach­ge­fragt. Und wer auf dem Dach­bo­den oder im Kel­ler ein al­tes Sam­mel­al­bum oder An­sichts­kar­ten ge­fun­den hat­te, der konnte sei­nen Fund von Ex­per­ten schät­zen las­sen. "Es ist er­staun­lich, dass wir als nur klei­ner Ver­ein mit re­la­tiv we­ni­gen Mit­glie­dern es im­mer wie­der schaf­fen, so viele Samm­ler nach Bad Sal­zu­flen zu ho­len. Dar­auf sind wir schon ein we­nig stolz", sagt der Vor­sit­zende der Bad Sal­zu­fler Brief­mar­ken­freun­de. Be­reits kurz nach zehn Uhr, nur eine Stunde nach Eröff­nung des Tausch­ta­ges, war die Fest­halle gut mit In­ter­es­sen­ten ge­füllt, die tau­schen, kau­fen oder sich ein­fach nur mal um­se­hen woll­ten. Die Ver­weil­dauer liegt da­bei nach An­ga­ben von Dr. Wie­se­kop­sie­ker zwi­schen 20 Mi­nu­ten und meh­re­ren Stun­den. Für eine kleine Pause zwi­schen­durch wer­den die Aus­wahl an Ku­chen und Tor­ten, die die Frauen der Ver­eins­mit­glie­der in je­dem Jahr ba­cken, und der frisch ge­brühte Kaf­fee gerne an­ge­nom­men. Ins­ge­samt ist der Ver­eins­vor­stand des­halb auch in die­sem Jahr mit der Ver­an­stal­tung sehr zu­frie­den. Die Bad Sal­zu­fler Brief­mar­ken­freunde tref­fen sich je­den ers­ten Don­ners­tag im Mo­nat von 19.30 bis 21 Uhr im klei­nen Saal der Gel­ben Schule an der Mar­tin-Lu­ther-Straße. In­ter­es­sen­ten und neue Mit­glie­der sind je­der­zeit will­kom­men.

vom 27.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21B

