"Wir sind Oerlinghausen"

Neuer Marketingverein möchte ein Netzwerk aller Vereine aufbauen

Oer­ling­hau­sen (no­k). Es gibt viele Ide­en, kul­tu­relle und ge­sell­schaft­li­che Er­eig­nis­se, Sport­an­ge­bo­te, Na­tur, Park­an­la­gen, Ge­schicht­li­ches so­wie nicht un­er­heb­li­ches eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment in der Berg­stadt. Zu­sam­men mit der idyl­li­schen Lage am Teu­to­bur­ger Wald bil­det die­ses Pa­ket durch­aus die Ba­sis für ein at­trak­ti­ves Tou­ris­mus-, (Nah-) Er­ho­lungs- und Frei­zeit­a­real. Durch die Nähe zur Au­to­bahn (A 2 und A 33) und zum ost­west­fä­li­schen Ober­zen­trum Bie­le­feld ist die Klein­stadt auch als Wirt­schafts­stand­ort und als Wohn­ort in­ter­essant. Die Vor­züge und Al­lein­stel­lungs­merk­male der Stadt sind wie auch ei­nige Ver­an­stal­tun­gen in der Ver­gan­gen­heit nicht im­mer op­ti­mal kom­mu­ni­ziert und ko­or­di­niert wor­den. Ein im No­vem­ber 2016 ge­grün­de­ter Ver­ein soll nun dazu bei­tra­gen, ein "Kirch­turm­den­ken" zu ver­hin­dern ,vor­han­dene An­ge­bote kul­tu­rel­ler, ge­sell­schaft­li­cher und tou­ris­ti­scher Art zu ko­or­di­nie­ren und un­ter ei­ner "­Dach­marke Oer­ling­hau­sen" nach­hal­tig zu ver­mark­ten. Gründ­lich hat sich das 15-köp­fige Grün­der­team des Oer­ling­hau­ser Mar­ke­ting­ver­eins auf die künf­ti­gen Auf­ga­ben vor­be­rei­tet, hat klare Ziele for­mu­liert, Un­ter­stüt­zer, Spon­so­ren und Mit­glie­der ge­wor­den. Am 7. und 8. Juli wird sich der neue Ver­ein erst­ma­lig öf­fent­lich prä­sen­tie­ren. Ge­plant ist ein klei­nes Stadt­fest auf dem Park­platz Amts­gar­ten so­wie eine öf­fent­li­che Vor­stands­wahl. Ent­stan­den ist die Idee für eine Dach­marke beim Bür­ger­meis­ter Dirk Becker. Oer­ling­hau­sen habe mehr Po­ten­zial als viele glau­ben und die­ses gelte es her­vor­zu­he­ben. "­Der neue Mar­ke­ting­ver­ein soll da­bei aber in kei­nem Fall zur Kon­kur­renz be­ste­hen­der Ver­eine oder Or­ga­ni­sa­tio­nen wer­den. Er soll un­ter­stüt­zend ein­grei­fen und ko­or­di­nie­ren", er­klärte Dirk Be­cker der Vor­stel­lung der Ver­einss­truk­tu­ren und Zie­le. Dass er mit sei­ner Mei­nung kei­nes­falls al­lein steht, zeigt das breite In­ter­es­se. So­wohl die Oer­ling­hau­ser Wer­be­ge­mein­schaft als auch Ver­kehrs- und Ver­schö­ne­rungs­ver­eine aus Oer­ling­hau­sen und Hel­pup ha­ben sich als Aus­rich­ter vie­ler Ver­an­stal­tun­gen in der Grün­dungs­phase dem Mar­ke­tig­ver­ein an­ge­schlos­sen. Ge­führt wird er bis zur ers­ten öf­fent­li­chen Vor­stands­wahl von Gün­ter Wei­gel (Ge­schäfts­füh­rer der Lippe Tou­ris­mus und Mar­ke­ting) und Hans Ru­dolf Holt­kamp (Vor­sit­zen­der von Pro Bie­le­feld). Die Ver­wal­tungs­auf­ga­ben des Mar­ke­ting­ver­eins ü­ber­nimmt die Stadt Oer­ling­hau­sen. An­sprech­part­ner dort ist Tho­mas Rei­mei­er. Ne­ben dem ers­ten öf­fent­li­chen Auf­tritt und der Netz­werk­auf­gabe für alle Ver­eine und Ver­an­stal­ter hat der Oer­ling­hau­ser Mar­ke­ting­ver­ein schon wei­tere Grun­di­de­en. Mit ver­schie­de­nen Ak­tio­nen im Vor­feld des Deut­schen Wan­der­ta­ges 2018 in Det­mold möchte man die Be­deu­tung Oer­ling­hau­sens als we­sent­li­chen Teil der Wan­der­re­gion klar her­aus­stel­len. Be­son­ders wich­tig ist es uns al­ler­dings, mög­lichst viele Oer­ling­hau­ser – egal ob Ein­zel­per­so­nen, Ver­eine oder Un­ter­neh­men – von der Dach­marke zu ü­ber­zeu­gen", so Gün­ter Wei­gel. "Je­der kann sich ein­brin­gen, seine Ideen vor­stel­len. Wirt­schaft­lich wird der Ver­ein per po­li­ti­schen Ent­schluss ü­ber fünf Jahre mit ei­nem jähr­li­chen Zu­schuss von 20.000 Euro un­ter­stützt. Die Mit­glied­schaft im Ver­ein kos­tet jähr­lich 120,- Eu­ro.

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

