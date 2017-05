Deutsch-britische Partnerschaft

Lagenser Schüler feiern mit ihren Freunden aus Horsham

Lage-Hörste (lam). Ein un­ter­halt­sa­mer Part­ner­schafts­abend im "Hörs­ter Krug" war der Höhe­punkt des freund­schaft­li­chen Tref­fens von 28 Schü­lern der Kings­lea Pri­mary School Hors­ham und ih­rer 43 er­wach­se­nen Be­glei­ter mit ih­ren deut­schen Gast­ge­bern. Vier Tage ver­brach­ten die Englän­der in der Part­ner­stadt La­ge.

Mo­ritz Frei­herr von Eckard­stein, Vor­sit­zen­der des Part­ner- und Pa­ten­schafts­ver­eins La­ge, be­grüßte die Gäste aus der Graf­schaft West Sus­sex, al­len voran sei­nen Amts­kol­le­gen Ja­mes Pren­ti­ce, den Vor­sit­zen­den der Hors­ham Dis­trict Twin­ning As­so­cia­tion. "­Die Part­ner­schaft zwi­schen Lage und Hors­ham be­steht seit 1985, und in die­sen 32 Jah­ren gab es nicht nur viele of­fi­zi­elle Be­su­che, son­dern un­zäh­lige Kon­takte auf pri­va­ter Ebe­ne", hob Bür­ger­meis­ter Chris­tian Lieb­recht her­vor. "­Die Freund­schaft der Men­schen un­ter­ein­an­der er­füllt die Part­ner­schaft mit Le­ben", so das La­gen­ser Stad­t­ober­haupt. "Un­sere Part­ner­schaft steht auf ei­nem so­li­den Fun­da­ment", stellte Lieb­recht fest. "Städ­te­part­ner­schaf­ten sind ge­lebte De­mo­kra­tie." Sei­nen be­son­de­ren Dank rich­tete der Bür­ger­meis­ter an die La­gen­ser Gast­fa­mi­li­en, auf die stets Ver­lass sei, und an die Fach­schafts­lei­te­rin Bar­bara Kal­kreu­ter. Lieb­recht: "­Sie ist eine Art La­gen­ser Außen­mi­nis­te­rin." Den Fort­be­stand der Part­ner­schaft si­chert die Ju­gend bei­der Städ­te, die ih­rer­seits rege Kon­takte pflegt. So ver­ste­hen sich die Schü­ler der Grund­schule Eh­ren­trup mit ih­ren bri­ti­schen Al­ters­ge­nos­sen präch­tig. Die Gäste lern­ten die deut­sche Schule ken­nen, spiel­ten mit den deut­schen Kin­dern, ver­brach­ten einen Nach­mit­tag in der Of­fe­nen Ganz­tags­schu­le, be­such­ten ge­mein­sam die "­Klas­si­ker" Ad­ler­war­te, Her­manns­denk­mal und Frei­licht­mu­se­um, tob­ten sich in der Kin­der-Disco aus, fei­er­ten ein Grill­fest – und üb­ten sich in Kom­fort­ver­zicht, denn nachts schlie­fen sie auf Feld­bet­ten in der Eh­ren­tru­per Turn­hal­le, was natür­lich für einen zu­sätz­li­chen Spaßfak­tor sorg­te. Stür­mi­schen Ap­plaus ern­te­ten deut­sche wie bri­ti­sche Kin­der bei ih­rem ge­mein­sa­men Chor­auf­tritt, be­glei­tet von Do­ris Kahle am Key­board. "­The Plea­sure Sin­ger­s", ein Da­men­chor aus Hors­ham un­ter der Lei­tung von John Opens­haw und am Kla­vier be­glei­tet von Ro­se­mary Hen­sor, lie­fer­ten beim Part­ner­schafts­abend eben­falls Kost­pro­ben ih­res reich­hal­ti­gen Re­per­toires ab, sehr zur Freude des rest­los be­geis­ter­ten Pu­bli­kums.

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

