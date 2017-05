Adoremus in aeternum

Gregorianische Vesper in der Kirche St. Marien

Lemgo (la). Ad­ore­mus in ae­ter­num (Las­set uns an­be­ten in Ewig­keit) ist der Ti­tel des Gast­kon­zerts der Cho­ral­schola Mölln in der Kir­che St. Ma­ri­en, am Sams­tag, 27. Mai um 18 Uhr. Un­ter der Lei­tung von An­nette Eli­sa­beth Arns­meier er­klin­gen an die­sem Abend in ei­ner gre­go­ria­ni­schen Ves­per Tai­zé-Ge­sänge und Werke von Pa­le­stri­na, Prae­to­rius und an­de­ren. Ma­ri­en­kan­tor Vol­ker Jä­nig wird außer­dem an der Schwal­ben­ne­st­or­gel zu hören sein.

Die Cho­ral­schola St. Ni­co­lai Mölln ent­stand im Jahre 1986 ur­sprüng­lich (wie da­mals bei klös­ter­li­chen Ge­sän­gen üb­lich) als reine Män­ner-Schola und wurde lange Zeit vom da­ma­li­gen Möll­ner Kan­tor Vol­ker Jä­nig ge­lei­tet. Später öff­nete sie sich auch für Frau­en­stim­men, um das Got­tes­dienst- und Kon­zer­tre­per­toire mit Wer­ken aus der Zeit früher Mehr­stim­mig­keit er­wei­tern zu kön­nen. Seit ih­rer Grün­dung be­schäf­tigt sich die Schola mit der äl­tes­ten Kir­chen­mu­sik des Chris­ten­tums – dem ein­stim­mi­gen la­tei­ni­schen Ge­sang, der Gre­go­ria­nik. Je­des Jahr ge­stal­tet sie meh­rere mu­si­ka­li­sche Got­tes­dienste an be­son­de­ren kirch­li­chen Fei­er­ta­gen, Ves­pern und Com­ple­ten so­wie Kon­zerte in Mölln und Nord­deutsch­land. Zu be­son­de­ren mu­si­ka­li­schen Pro­jek­ten zählte die Zu­sam­men­ar­beit mit dem Ober­tonsän­ger Rein­hard Schim­mel­pfeng, mit dem Ober­ton-Gre­go­ria­nik-Pro­gramme wie "Klänge aus Licht" zu Pfings­ten und "Vom Dun­kel zum Licht" zum Ad­vent ge­mein­sam ent­wi­ckelt wur­den. Im Mai 2017 geht sie un­ter letzt­ma­li­ger Lei­tung von Kan­to­rin An­nette Eli­sa­beth Arns­meier auf Rei­sen mit Kon­zer­t­auf­trit­ten, un­ter an­de­rem in St. Ma­rien Lemgo und in der Ab­tei­kir­che Ma­ri­en­müns­ter. Der Ein­tritt zu die­sem Kon­zert ist frei. Um Spen­den wird ge­be­ten.

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

