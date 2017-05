Babysitter in Ausbildung

Workshops für Jung und Alt im Kreis Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Wie gehe ich mit Klein­kin­dern um? Wann muss ich eine Win­del wech­seln? Was ma­che ich im Not­fall? All diese Fra­gen wur­den in drei Work­shops vom Fa­mi­li­en­ser­vice "Spross" ge­klärt. Teil­neh­mer des Kur­ses im Det­mol­der Krei­sel­chen wa­ren nicht etwa El­tern son­dern 17 Ju­gend­li­che und Er­wach­se­ne, die gerne als Ba­by­sit­ter ar­bei­ten möch­ten. "­Die Re­so­nanz auf den Kurs in Det­mold war großar­tig. Die Teil­neh­me­rin­nen hat­ten großes In­ter­esse dar­an, wie sie rich­tig mit Ba­bys und Kin­dern um­ge­hen müs­sen. Außer­dem konn­ten al­le, auch die er­fah­re­ne­ren Teil­neh­mer, ein Ge­fühl dafür ent­wi­ckeln, wie ver­ant­wor­tungs­voll eine An­stel­lung als Ba­by­sit­ter ist", fasste Or­ga­ni­sa­to­rin Gu­drun Neu­haus den Work­shop zu­sam­men. Die Mäd­chen und Frauen ha­ben in den drei Ta­gen so Ei­ni­ges ge­lernt. Ne­ben theo­re­ti­schen Fra­gen, ü­ber das rich­tige Ver­hal­ten im Not­fall bis hin zum Um­gang mit den El­tern, gab es viel zum sel­ber aus­pro­bie­ren. Ein wich­ti­ger Punkt: Die rich­tige Zu­be­rei­tung von Brei und Fläsch­chen für Ba­bys. Teil­neh­me­rin Sa­rah war ü­ber­rascht, auf was sie al­les ach­ten muss. "Ich wusste nicht, was Ba­bys es­sen dür­fen und was nicht. Für mich war auch neu, dass die Milch eine ganz be­stimmte Tem­pe­ra­tur ha­ben muss, die man auf dem Hand­ge­lenk tes­ten kann." Dass nicht nur Neu­linge im Be­reich Kin­der­be­treu­ung et­was dazu ler­nen konn­ten, be­kräf­tigte Teil­neh­me­rin Sie­grid. "Während des Kur­ses wur­den The­men an­ge­spro­chen, ü­ber die ich mir bis­her noch keine Ge­dan­ken ge­macht ha­be. Vor al­lem der Ü­ber­blick ü­ber die Ent­wick­lungs­stu­fen von Kin­dern in der Al­ter­ss­panne von null bis acht Jah­ren war für mich be­son­ders span­nend und er­gie­big."

Un­ter dem Motto "­Groß­el­tern sind wert­voll" wer­den künf­tig auch Work­shops spe­zi­ell für Män­ner und Frauen mit Le­bens­er­fah­rung an­ge­bo­ten. "Das Pro­jekt ‚Wunsch­groß­el­tern‘ vom Fa­mi­li­en­ser­vice "Spross", vom DRK und dem Kreis Lippe kam auf Nach­frage zu­stan­de. Wir ha­ben im­mer wie­der El­tern, die sich äl­tere Auf­sichts­per­so­nen wün­schen. Das neue Pro­jekt ist ein Ge­winn für al­le: Kin­der kön­nen Zeit mit ‚O­ma‘ oder ‚O­pa‘ ver­brin­gen, El­tern wer­den ent­las­tet und die ‚Wunsch­groß­el­tern‘ kön­nen ihre freie Zeit sinn­voll und be­rei­chernd ge­stal­ten", be­rich­tet Gu­drun Neu­haus. Ab­ge­schlos­sen wer­den die "­Ba­by­sit­ter-Aus­bil­dung" und der "Wunsch­groß­el­tern"-Work­shop mit ei­nem Erste-Hilfe-Kurs. Die Teil­neh­mer er­hal­ten im An­schluss ein Zer­ti­fi­kat und kön­nen sich ü­ber die Ba­by­sit­ter-Kar­tei von "Spross" ver­mit­teln las­sen. Der erste "Wunsch­groß­el­tern"-Kurs fin­det ab Ende Juni in Det­mold statt. Der nächste Ba­by­sit­ter-Kurs wird im Sep­tem­ber in Au­gust­dorf ver­an­stal­tet. In­ter­es­sierte kön­nen sich beim Fa­mi­li­en­ser­vice "Spross" un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62 43 00 an­mel­den, dort gibt es auch wei­tere In­for­ma­tio­nen.

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

