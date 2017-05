Die EU mitten in Detmold

Europ amarkt gibt Einblick in die Arbeit der Union

Kreis Lip­pe. Re­ges Trei­ben und viel Ge­sprächs­be­darf gab es auf dem Eu­ro­pa­markt. Am In­for­ma­ti­ons­stand des Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trums des Krei­ses Lippe (E­DI) konn­ten in­ter­es­sierte Bür­ger er­fah­ren, was die EU für sie macht und ob sie ü­ber­haupt noch eine Zu­kunft hat. Fra­gen ka­men un­ter an­de­rem da­zu, in wel­che Rich­tung sich Eu­ropa wohl ent­wi­ckelt und wel­che Aus­wir­kun­gen der Br­e­xit ha­ben wird. Fra­gen, die zeig­ten, dass die EU für die Men­schen vor Ort er­leb­ba­rer ge­macht wer­den muss.

Das EDI ver­suchte da­her, schon die jüngs­ten EU-Bür­ger für The­men rund um die Eu­ropäi­sche Union zu be­geis­tern – mit Er­folg. So grif­fen zwei Jun­gen am Stand des EDI für mehr "­Durch­blick" so­fort zu den blauen Eu­ropa-Son­nen­bril­len. Spie­le­risch er­fuh­ren sie von den Vor­tei­len der Ge­mein­schaft. "Ich finde es gut, dass ich ohne Pass durch viele eu­ropäi­sche Län­der rei­sen kann", meinte ei­ner der bei­den Kin­der. Ebenso wa­ren sich viele Be­su­cher ei­nig, dass die Mög­lich­kei­ten zum Stu­dium oder Prak­ti­kum so­wie die Chan­cen auf dem eu­ropäi­schen Ar­beits­markt ein we­sent­li­cher Plus­punkt der EU sind. Wei­tere Ver­an­stal­tun­gen und Dia­loge vom EDI sind be­reits ge­plant. "Wir müs­sen den Dia­log för­dern, sonst ist Eu­ropa nicht aus­sa­ge­kräf­tig ge­nug auf lo­ka­ler Ebe­ne", weiß Bir­git Ess­ling vom EU-Pro­jekt­büro des Krei­ses Lippe und Lei­te­rin des EDI. Für die zweite Jah­res­hälfte sind In­for­ma­ti­ons­run­den zum Thema Ju­gend, Be­schäf­tigte und Mo­bi­lität (ERAS­MUS+) so­wie Dis­kus­sio­nen und Vor­träge rund um den Kli­ma­schutz vor­ge­se­hen. In­for­ma­tio­nen dazu gibt es im In­ter­net un­ter ww­w.­eu­rope-di­rect-lip­pe.­de.

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

