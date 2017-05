"Runder Teppich" an die Universität Heidelberg

Lippisches Projekt sorgt für bundesweite Aufmerksamkeit

Kreis Lip­pe. Eine ge­lun­gene Idee – das wurde dem "Run­den Tep­pich" jetzt auch außer­halb des Krei­ses Lippe bestätigt. Als "­Best Prac­tice Bei­spiel" wurde das In­te­gra­ti­ons­pro­jekt nun an der Uni­ver­sität Hei­del­berg vor­ge­stellt. "Das Pro­jekt des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums (KI) hat so­mit die Gren­zen Nord­rhein-West­fa­lens ü­ber­schrit­ten", freute sich Pro­jekt­lei­te­rin Mar­git Mo­nika Hahn. Auf Ein­la­dung von Prof. Dr. Havva En­gin, Lei­te­rin des Hei­del­ber­ger Zen­trums für Mi­gra­ti­ons­for­schung und Trans­kul­tu­relle Päd­ago­gik (Hei-Mat), hat Hahn im Rah­men ei­nes Fach­aus­tauschs das Kon­zept des "Run­den Tep­pichs" er­klärt. Die an­we­sen­den Fach­kräfte aus der ge­sam­ten Bun­des­re­pu­blik ha­ben sich sehr in­ter­es­siert an den Hin­ter­grün­den und Zie­len des Pro­jek­tes ge­zeigt. Die Neu­gier an ih­rem Vor­trag stimmte Hahn po­si­tiv mit Blick auf die Zu­kunft. "Ich halte es für durch­aus mög­lich, dass der ‚Runde Tep­pich‘ auch bald in Städ­ten oder Land­krei­sen an­de­rer Bun­des­län­der durch­ge­führt wird. Seit Sep­tem­ber 2015 wird das Pro­jekt vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum be­trie­ben. Der "Runde Tep­pich" wurde als Selbst­hil­fe­gruppe für Müt­ter ins Le­ben ge­ru­fen. Frauen – un­ab­hän­gig von Al­ter, Her­kunft oder Glaube – sol­len ins Ge­spräch kom­men und sich aus­tau­schen. Wich­ti­ger Bau­stein des Pro­jekts ist ne­ben dem Dia­log auch die In­for­ma­tion ü­ber Bil­dungs­an­ge­bo­te, so­wohl für Er­wach­sene als auch für Kin­der. Durch den großen Zu­spruch gibt es mitt­ler­weile Grup­pen an vier Stand­orten im Kreis Lip­pe. Im No­vem­ber 2016 wurde auf Nach­frage in Horn- Bad Mein­berg die erste Väter­gruppe ge­grün­det. Wer mehr zum Pro­jekt "Runder Tep­pich" er­fah­ren möch­te, wen­det sich bitte an Mar­git Mo­nika Hahn un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-2660 oder per Mail un­ter "­mar­git.hahn@­kreis-lip­pe.­de".

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

