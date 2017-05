Beherzter Sprung ins kühle Nass

250 Gäste feiern im Beller Freibad den Start in die Badesaison

Horn-Bad Mein­ber­g/­Belle (g­w). Mit viel Schwung und ei­ner gehö­ri­gen Por­tion Mut der Gäste ist das Frei­bad Belle in die neue Sai­son ge­st­ar­tet. Bei knapp 14 Grad Was­ser­tem­pe­ra­tur trau­ten sich im­mer­hin ei­nige ins Was­ser. Der größte Teil der Gäste ge­noss die Eröff­nungs­feier al­ler­dings bei war­men Son­nen­strah­len und Kaf­fee und Ku­chen.

"Wir freuen uns, dass so viele ge­kom­men sin­d", zeigte sich der erste Vor­sit­zende des Trä­ger­ver­eins Frei­bad Belle e.V., Paul-Her­mann Lin­nemül­ler er­freut ü­ber die knapp 250 Gäs­te. Recht­zei­tig zur Eröff­nung hat­ten die Bel­ler auch al­ler­hand ge­tan, um dem Frei­bad einen neuen Glanz zu ver­lei­hen. So wurde den Win­ter ü­ber die Holz­ver­scha­lung an der Stirn­seite der Um­klei­de­ka­bi­nen er­neu­ert. Und auch im Ter­ras­sen­be­reich wur­den neue Bal­ken ein­ge­setzt, im Kin­der­spiel­be­reich we­hen nun neue Flag­gen im Wind. "Da­mit ist aber noch lange nicht Schluss", erzählt Lin­nemül­ler la­chend. Denn auch in die­ser Sai­son ha­ben sich die Bel­ler ei­ni­ges vor­ge­nom­men: So­wohl die Feu­er­stel­le, als auch die Neu­be­da­chung des Gerätehau­ses sol­len neu ge­stal­tet wer­den. "Um auch im­mer Si­cher­heit zu ge­währ­leis­ten, ha­ben wir im Win­ter zehn neue Schwimm­auf­sich­ten aus­ge­bil­det", be­rich­tet der zweite Vor­sit­zende des Ver­eins, Phil­ipp Gröhl stolz. Schwim­men bis Mit­ter­nacht Nach der Eröff­nung schauen die Bel­ler nun auf das nächste High­light: Denn am 14. und 15. Juli steigt hier das 26. Open-Air-Fes­ti­val. Tra­di­tio­nell ist an bei­den Ta­gen das Schwim­men bis Mit­ter­nacht mög­lich. Wem eine Er­fri­schung im kühlen Nass nicht zu­sagt, der kann sich mit ei­nem Im­biss in Form ei­nes Cock­tails, ei­nes kühlen Bieres oder ei­ner Li­mo­nade er­freu­en. Ge­tränke und di­verse ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten wer­den bis spät in die Nacht an­ge­bo­ten. "­Der Er­lös der Ver­an­stal­tung kommt kom­plett dem Er­halt des ört­li­chen Frei­ba­des zu Gu­te", ver­spricht Lin­nemül­ler. Mehr In­for­ma­tio­nen zum Bel­ler Frei­bad und dem Fes­ti­val gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­bat­ze.­de".

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

