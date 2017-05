Finnen und Deutsche spielten Theater

Erasmus-Projekt: Schüler erarbeiten Bühnenstück zum Thema "Wald"

Det­mold-Her­ber­hau­sen. Es ist eine span­nende und in­ten­sive Er­fah­rung ge­we­sen: Vier Tage lang ha­ben zehn deut­sche und neun fin­ni­sche Schü­le­rin­nen und Schü­ler ge­mein­sam mit dem Thea­ter­päd­ago­gen Da­niel Scholz ein klei­nes Büh­nenstück zum Thema "Wald" er­ar­bei­tet – und das auf Eng­lisch. Kürz­lich ha­ben sie es im Ju­gend­treff "­Do­mi­zil" in Her­ber­hau­sen auf­ge­führt und sich viel Ap­plaus von El­tern, Lehr­kräf­ten und an­de­ren in­ter­es­sier­ten Zu­schau­en­den ab­ge­holt. Die Gruppe fin­ni­scher Schü­ler mit ih­rem Schul­lei­ter Markku Ki­iski und ih­rer Leh­re­rin Jaana Par­viai­nen so­wie Sanna Rask kom­men aus der Part­ner­schule "­Mer­tala" in Sa­von­lin­na. Die ost­fin­ni­sche Stadt, um­ge­ben von Seen und Wäl­dern, ver­bin­det seit ü­ber 10 Jah­ren eine Städ­te­part­ner­schaft mit Det­mold. Die fin­ni­schen Schü­ler ar­bei­ten eng mit der Ge­schwis­ter-Scholl-Ge­samt­schule zu­sam­men und sind für eine län­derü­ber­grei­fende Ak­ti­vität nach Det­mold ge­kom­men. Zu­vor hat­ten sie sich in zahl­rei­chen Pro­jek­ten an ih­rer Schule mit dem Thema "Wald" be­schäf­tigt. Eine Aus­wahl da­von konn­ten die Be­su­cher, dar­un­ter auch Det­molds Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler, im An­schluss an die Auf­führung bei ei­ner Prä­sen­ta­tion be­wun­dern. Das Thema wurde auf Deut­scher Seite an der Det­mol­der Ge­samt­schule eben­falls phan­ta­sie­voll be­ar­bei­tet – von ü­ber 400 Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Klas­sen 5 bis 9; rund ein Drit­tel der ge­sam­ten Schü­ler­schaft. Ei­nige Jun­gen und Mäd­chen ha­ben sich kleine Mär­chen aus­ge­dacht, die dem­nächst in ei­nem Buch ver­öf­fent­licht wer­den – ei­nige auf Deutsch, an­dere auf Eng­lisch. Eine wei­tere Klasse hat sich mit dem My­thos Wolf im Bio­lo­gie-Un­ter­richt aus­ein­an­der­ge­setzt und den Un­ter­schied zwi­schen der sa­gen­um­wo­be­nen Mär­chen­fi­gur im Wald und der Rea­lität her­aus­ge­ar­bei­tet. Er­mög­licht wur­den diese deutsch-fin­ni­schen Ge­mein­schafts­ar­bei­ten durch das Eras­mus+-Pro­jekt mit dem Ti­tel "Wald – Viel­falt, Be­deu­tung und Ein­fluss auf na­tio­na­ler und eu­ropäi­scher Ebe­ne". Eras­mus+ ist das eu­ropäi­sche Bil­dungs­pro­gramm für all­ge­meine und be­ruf­li­che Bil­dung, Ju­gend und Sport. Ne­ben der in­halt­li­chen Ar­beit an Pro­jekt­the­men wer­den in­ter­na­tio­nale Aus­tausch­pro­gramme er­mög­licht, die bei den Ju­gend­li­chen den eu­ropäi­schen Ge­dan­ken ver­an­kern und zum le­bens­lan­gen Ler­nen bei­tra­gen sol­len. Die­ses ü­ber drei Jahre lau­fende Pro­jekt kon­zen­triert sich im ers­ten Jahr auf die Aus­ein­an­der­set­zung von Wald in der Li­te­ra­tur mit dem Ziel, die Lese- und Schreib­fähig­keit der Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu ver­bes­sern so­wie durch mo­ti­vie­rende Auf­ga­ben­stel­lun­gen die Krea­ti­vität der Kin­der zu för­dern. ­Ne­ben der Pro­jekt­ar­beit lern­ten die fin­ni­schen Schü­ler, die in Gast­fa­mi­lien un­ter­ge­bracht wa­ren, Det­mold und den Teu­to­bur­ger Wald ken­nen; eine Fahrt zur Lan­des­gar­ten­schau nach Bad Lipp­springe mit ei­ner "­Holz- und Waldral­lye" machte ih­nen viel Spaß. Das Eras­mus-Pro­jekt geht wei­ter. Die Lehr­kräfte er­ar­bei­te­ten Eck­punkte für den Pro­jekt­ver­lauf des nächs­ten Schul­jah­res mit den Schwer­punk­ten Wald als Wirt­schafts- und Ar­beits­raum, Ken­nen­ler­nen von Be­rufs­fel­dern, der Wald als Bau- und Werk­stofflie­fe­rant für die Holz ver­ar­bei­tende In­dus­trie so­wie das Be­wusst­ma­chen von po­li­ti­schen, ö­ko­no­mi­schen und ö­ko­lo­gi­schen Ein­flüs­sen und Zwän­gen auf die Wald­wirt­schaft. Das Pro­jekt en­det mit dem Schul­jahr 2018/2019.

vom 24.05.2017 | Ausgabe-Nr. 21A

