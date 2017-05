Bewährtes pflegen und Neues wagen

Georg Heckel ist neuer Intendant des Landestheaters

Det­mold (b­c). Wenn zum Schluss alle strah­len, kann es sich ja nur ein gu­tes Er­geb­nis han­deln: Ge­org He­ckel ist vom Auf­sichts­rat der Lan­des­thea­ter Det­mold GmbH zum neuen In­ten­dan­ten ge­wählt wor­den. Ü­ber 40 Thea­ter­ma­cher hat­ten sich um die Nach­folge von Lan­des­thea­ter-In­ten­dant Kay Metz­ger be­wor­ben, der das Det­mol­der Haus mit Ende der Spiel­zeit 2017/2018 ver­las­sen wird um als In­ten­dant ans Ul­mer Thea­ter zu ge­hen. Wer ist nun die­ser neue Herr im Haus? Ge­bo­ren in Saar­brü­cken wuchs Ge­org He­ckel in Aa­chen auf. Während der Schul­zeit war er Jung­stu­dent im Fach Ge­sang bei Clau­dio Ni­co­lai an der Mu­sik­hoch­schule Köln und stu­dierte an­sch­ließend Mu­sik­wis­sen­schaft und Ger­ma­nis­tik an der Uni­ver­sität zu Köln. An der Mu­sik­hoch­schule Frei­burg be­gann er sein Mu­sik­stu­di­um, wech­selte in die Klasse von Aldo Bal­din an die Mu­sik­hoch­schule Karls­ruhe und schloss seine Aus­bil­dung an der Mu­sik­hoch­schule Köln ab. Zu­sätz­lich nahm Ge­org He­ckel Pri­vat­un­ter­richt bei Eli­sa­beth Schwarz­kopf und Meis­ter­kurse un­ter an­de­rem bei Charles Spencer, Vera Róz­sa, Kurt Moll und Re­nata Scot­to. Fes­ten­ga­ge­ments als Sän­ger am Lan­des­thea­ter Co­burg so­wie an der Oper Köln folg­ten, eben­falls Gas­ten­ga­ge­ments, un­ter an­de­rem in Er­furt, Frei­burg, Ba­sel, Leip­zig, Saar­brü­cken und Pa­ler­mo. Par­al­lel zu sei­ner Büh­nentätig­keit ab­sol­vierte er ein Stu­dium im Fach Kul­tur­ma­na­ge­ment an der Fernu­ni­ver­sität Ha­gen und sam­melte Er­fah­run­gen in der Thea­ter­lei­tung an der Kam­me­ro­per Rheins­berg, dem Thea­ter Nord­hau­sen so­wie dem Staats­thea­ter Kas­sel. 2006 wurde Ge­org He­ckel als Chef­dis­po­nent an das Staats­thea­ter Darm­stadt en­ga­giert, 2008 er­folgte der Wech­sel in die Po­si­tion des Künst­le­ri­schen Be­triebs­di­rek­tors, ab Be­ginn der Spiel­zeit 2010/11 be­klei­dete er zu­sätz­lich die Po­si­tion des Opern­di­rek­tors. "Das Lan­des­thea­ter Det­mold bie­tet einen of­fe­nen, zugäng­li­chen Thea­ter­be­trieb, ein wohl be­stell­tes Feld und die­ses weite Feld, bei dem ein Spa­gat im­mer groß ist, werde ich in mei­nen Fo­kus neh­men", sagt der neu ge­wählte In­ten­dant. Und selbst­ver­ständ­lich gehört dazu auch das junge Thea­ter, sprich das heu­tige Thea­ter. Wo­mit He­ckel beim Thea­ter­nach­wuchs ist, ein Fai­ble von ihm: Die­sen Nach­wuchs zu en­ga­gie­ren, zu för­dern und ihn dann auch da­von flie­gen zu las­sen. Nach sei­nen Schwer­punk­ten be­fragt, kommt die Ant­wort blitz­schnell: "Wie bis­her - also bei­be­hal­ten - und mein Ste­cken­pferd aus­bau­en: jun­ges Thea­ter, Mehr­ge­ne­ra­tio­nen-Pro­jek­te". Und - ge­treu dem Mot­to: "­Ne­ver change a win­ning team" ist kein großes Per­so­nal­ka­rus­sell an­ge­dacht. Spätes­tens im Ja­nuar 2018 soll der neue Spiel­plan ste­hen. Ge­org He­ckel hatte für seine Be­wer­bung zwei Spiel­zei­ten kom­plett aus­ge­ar­bei­tet; er nennt dies "ein schlüs­si­ges Gan­zes" und kon­kre­ti­siert: "Viele Aspek­te, die man als Leit­li­nien auf­stellt, müs­sen ein schlüs­si­ges Gan­zes er­ge­ben und sich gleich­zei­tig un­ter vie­ler­lei Vor­ga­ben als um­setz­bar er­wei­sen." Und wenn man dies dann am Ende der Pla­nung als ,rund emp­fin­det, steht ei­nem ge­ord­ne­tem Wech­sel nichts ent­ge­gen." Im Som­mer wird Ge­org He­ckel mit sei­ner Fa­mi­lie – Ehe­frau und zwei Kin­der – nach Det­mold um­zie­hen. Tuch­füh­lung auf­neh­men mit der neuen Wir­kungs­stät­te, Ar­beit an der al­ten nicht ver­nach­läs­si­gen. Herz­lich will­kom­men, Ge­org He­ckel!

vom 20.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20B

