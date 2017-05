"KeKiz –Kein Kind zurücklassen

Für ganz Nordrhein-Westfalen"- Projekt nimmt auch in Lippe Schwung auf

Kreis Lip­pe. "Ke­Kiz- Kein Kind zurück­las­sen!" heißt es seit die­sem Jahr im Kreis Lip­pe. Pro­jekt­ziel ist die ge­sell­schaft­li­che Teil­habe al­ler Kin­der, un­ab­hän­gig von ih­rer so­zia­len Her­kunft und der fi­nan­zi­el­len Si­tua­tion ih­rer El­tern. Erste Vi­sio­nen und Ideen zu dem Thema "­ge­lun­gene Prä­ven­tion" wur­den be­reits ge­sam­melt. Für Land­rat Dr. Axel Leh­mann ist eine funk­tio­nie­rende Prä­ven­ti­ons­kette eine we­sent­li­che Vor­aus­set­zung für mehr Chan­cen­gleich­heit: "Wir müs­sen so­ziale Be­weg­lich­keit schaf­fen: Hartz IV darf nicht ver­erbt wer­den. Des­halb wol­len wir Kin­dern und Ju­gend­li­chen die Mög­lich­keit ge­ben, ihre Le­bens­struk­tu­ren zu ver­bes­sern."

Ganz im Sinne von "K­ein Kind zurück­las­sen" wol­len Ver­wal­tung, Ver­bände und Trä­ger An­ge­bote für Kin­der und Ju­gend­li­che er­gän­zen. "Nur wenn die ver­ant­wort­li­chen Ak­teure zu­sam­men-ar­bei­ten, kön­nen wir et­was be­we­gen. Es muss ge­klärt wer­den, wo wei­tere sinn­volle Ver­net­zun­gen mög­lich sind und wo Dop­pel-struk­tu­ren ab­ge­baut wer­den kön­nen", er­klärt die Ke­Kiz-Ko­or­di­na­to­rin Si­mone Acker­mann. Außer­dem wünscht sie sich, dass die Ak­teure eine neue Sicht­weise in der Prä­ven­ti­ons­ar­beit ein­neh­men. "Wir müs­sen vom Kind her den­ken. Es gibt Be­dar­fe, die wir er­ken­nen und auf die wir ge­ge­be­nen­falls rea­gie­ren müs­sen." Auf Krei­sebene ist das Pro­jekt schon fest in das Zu­kunfts­kon­zept 2025 ein­ge­bun­den. Im Leit­ziel Num­mer 7 "Fa­mi­lie" ist fest­ge­legt, dass die fa­mi­liären Be­dürf­nisse Maß­stab des po­li­ti­schen Han­delns sind. "Wir möch­ten Fa­mi­lien und Kin­der von der Schwan­ger­schaft ü­ber die Ge­burt bis hin zum Ü­ber­gang in das Be­rufs­le­ben un­ter­stüt­zen. Im Rah­men von Ke­Kiz wol­len wir da­her die Po­ten­ziale der Prä­ven­ti­ons­ar­beit im Kreis Lippe aus­schöp­fen", be­kräf­tigt Land­rat Dr. Leh­mann. In den ein­zel­nen Kom­mu­nen gibt es be­reits viele er­folg­rei­che und gerne ge­nutzte prä­ven­tive An­ge­bote für Kin­der und Fa­mi­li­en. Das neue Pro­jekt möchte nun die gute Pra­xis be­darfs­ge­recht al­len Men­schen im Kreis­ge­biet zugäng­lich ma­chen. Noch vor Be­ginn der Som­mer­fe­rien will eine Steue­rungs­gruppe das wei­tere Vor­ge­hen be­ra­ten. Mit den be­tei­lig­ten Ak­teu­ren, un­ter an­de­rem aus Ver­wal­tung, kom­mu­na­len Spit­zen und freien Trä­gern, soll ein ge­mein­sa­mes Prä­ven­ti­ons-Leit­bild er­ar­bei­tet wer­den. Zum Hin­ter­grund: Ende 2016 hatte sich der Kreis Lippe er­folg­reich um die Teil­nahme an dem lan­des­wei­ten Pro­jekt be­wor­ben. Die Pro­jekt­phase läuft bis 31.12.2018 und wird zu 50 Pro­zent mit Lan­des­mit­teln ge­för­dert. Ins­ge­samt kön­nen bis zu 30.000 Euro jähr­lich für das Ke­Kiz-Pro­gramm be­an­tragt wer­den. Nach Ab­lauf der Pro­jekt­phase gibt es eine frei­wil­lige Ver­tie­fungs­phase in den Jah­ren 2019 bis 2020. Im An­schluss kann Ke­Kiz von dem Kreis ei­genstän­dig wei­ter­ge­führt wer­den. Be­glei­tet wird der Pro­zess von der Lan­des­ko­or­di­nie­rungs­stelle mit Sitz in Müns­ter. Die kom­mu­nale Be­glei­tung gibt Hil­fe­stel­lung vor Ort und or­ga­ni­siert einen Er­fah­rungs­aus­tausch un­ter den teil­neh­men­den Kom­mu­nen und Krei­sen. "Lippe wird von dem Aus­tausch mit den an­de­ren NRW-Kom­mu­nen pro­fi­tie­ren. Wir kön­nen Er­fah­run­gen tei­len und so Pro­bleme schnel­ler an­ge­hen oder gute Pra­xis­bei­spiele ü­ber­neh­men", fasst Land­rat Dr. Leh­mann die Vor­teile des Pro­jek­tes zu­sam­men.

vom 20.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20B

Drucken | Versenden