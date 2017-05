Bewegung fördert die Gesundheit

Preisträger des Gesundheitspreises Lippe 2016 im Kreishaus ausgezeichnet

Kreis Lippe . "Wer ras­tet, der ros­tet.", "Ein rol­len­der Stein setzt kein Moos an." und "Müßig­keit ist al­ler Las­ter An­fang."– Wir alle ken­nen diese drei Re­dens­ar­ten, be­glei­ten sie uns doch schon seit un­se­rer Kind­heit durch den All­tag. In al­len steckt ein wich­ti­ges The­ma: die Be­we­gung. Sie ist es, die uns nach vorn bringt, die uns fit und ge­sund hält. Aus die­sem Grund hat die Ge­sund­heits­s­tif­tung Lippe den Ge­sund­heits­preis Lippe 2016 un­ter dem Motto "­Be­we­gung" aus­ge­schrie­ben. 15 Schu­len aus dem Kreis Lippe ha­ben sich im ver­gan­ge­nen Herbst bei der Stif­tung um je 500 Euro För­der­geld für ihre Pro­jekte zu die­sem Thema be­wor­ben. Im Kreis­haus in Det­mold hat die Stif­tung jetzt die fünf Preisträ­ger auf ei­ner fei­er­li­chen Ver­lei­hung aus­ge­zeich­net. Lei­der ist bei vie­len Men­schen, ob als Kind in der Schule oder als Er­wach­se­ner im Be­ruf, im­mer we­ni­ger Be­we­gung im täg­li­chen Le­ben zu fin­den. "Da­ge­gen müs­sen wir un­be­dingt et­was tun!", ruft Dr. Axel Leh­mann, Land­rat und Vor­stands­vor­sit­zen­der der Ge­sund­heits­s­tif­tung Lip­pe, im Rah­men sei­nes Grußwor­tes während der Preis­ver­lei­hung auf. Ein Man­gel an Be­we­gung ziehe viele Nach­teile mit sich, vor al­lem sei die ei­gene Ge­sund­heit lang­fris­tig in Ge­fahr. Das bestätigt auch Dr. Beate Rup­pert. Sie ist lei­tende Oberärz­tin und Fachärz­tin für Kin­der- und Ju­gend­me­di­zin in der Fa­mi­li­enkli­nik am Kli­ni­kum Lippe und Ju­ry­mit­glied des Ge­sund­heits­prei­ses. Rup­pert be­han­delt und be­glei­tet u.a. Men­schen mit Adi­po­si­tas. Diese Form des star­ken Ü­ber­ge­wichts ist sehr ge­fähr­lich und zieht vor al­lem auch Nach­fol­ge­er­kran­kun­gen nach sich. "Natür­lich mün­det ein Man­gel an Be­we­gung nicht au­to­ma­tisch in der Fett­lei­big­keit.", führt Dr. Rup­pert an. "A­ber die Wahr­schein­lich­keit ist deut­lich höher.", weiß sie. Ein Man­gel an Be­we­gung kann sich je­doch noch an­ders ne­ga­tiv aus­wir­ken, führt sie in ih­rem Vor­trag aus. Auch die Ent­wick­lung von ko­gni­ti­ven Fähig­kei­ten kann ne­ga­tiv be­ein­flusst wer­den, wie zum Bei­spiel die Kon­zen­tra­tion. "Das zeigt sich dann auch im Un­ter­richt in der Schu­le.", stellt sie fest. "Aus die­sem Grund ist es wich­tig, in­ner­halb des Schulall­tags Be­we­gung zum Thema zu ma­chen, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler auf Trab zu hal­ten und ih­nen eine Ab­wechs­lung zum vie­len Sit­zen zu bie­ten!", be­tont Dr. Leh­mann. Die fünf Preisträ­ger seien mit ih­ren Vor­ha­ben bzw. lau­fen­den Maß­nah­men von der Jury – be­ste­hend aus Mit­glie­dern der Stif­tungs­gre­mien so­wie Fach­per­so­nal des Kli­ni­kum Lippe – als vor­bild­lich zu se­hen. Die Pro­jekte rei­chen von der Er­wei­te­rung der Aus­stat­tung für die Be­we­gungs­pause ü­ber die Aus­wei­tung des bis­he­ri­gen Sport­kon­zepts bis hin zu ei­ner be­son­de­ren Sport­ver­an­stal­tung. Die Aus­wahl der fünf Preisträ­ger fiel den Ju­ry­mit­glie­dern trotz­dem nicht leicht. "Auch die an­de­ren zehn Be­wer­ber ha­ben viel­fäl­tige Pro­jekte und Maß­nah­men ent­wi­ckelt, um die Be­we­gung in ih­rem Schulall­tag zu för­dern. Darü­ber freuen wir uns sehr und hof­fen, dass alle mo­ti­viert ihre Tätig­kei­ten fort­set­zen!", blickt Dr. Leh­mann in die Zu­kunft. Mit dem Ge­sund­heits­preis Lippe 2016 aus­ge­zeich­net wur­den die Städt. Grund­schule Hei­de­nol­den­dorf, die Re­al­schule Lem­go, der GSV Schöt­mar-Holz­hau­sen, die Karla-Ra­veh-Ge­samt­schule des Krei­ses Lip­pe, Lemgo so­wie die Grund­schule am Schloss in Lem­go.

