Keine KFZ- Zulassungen

Kreis Lippe . Die Zu­las­sungs­stelle und die Füh­rer­schein­stelle in Det­mold sind am Frei­tag, 26. Mai, ge­schlos­sen. Dar­auf weist das Straßen­ver­kehrs­amt des Krei­ses Lippe hin. Die KFZ-Zu­las­sun­gen in Barn­trup und Bad Sal­zu­flen sind an die­sem Tag von 7.30 bis 12.30 Uhr geöff­net. Am Mon­tag, 29. Mai, sind auch die Mit­ar­bei­ter in Det­mold wie­der wie ge­wohnt zu er­rei­chen. Die Hot­line (05231) 62-1800 ist ge­schal­tet.

vom 20.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20B

Drucken | Versenden