Markus Pieper MdEP und Walter Kern MdL kritisieren "Leader"-Verfahren

Kreis Lip­pe/Wend­ling­hau­sen. Das Pro­jekt "Lea­der" steht für Mil­lio­nen­be­trä­ge, mit de­nen die Eu­ropäi­sche Union le­ben­dige länd­li­che Räume ent­wi­ckelt und för­dert. Der Eu­ro­pa­ab­ge­ord­nete Mar­kus Pie­per (C­DU) bringt die ent­spre­chen­den Pro­gramme auf EU-Ebene mit auf den Weg. Auf Ein­la­dung des lip­pi­schen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Wal­ter Kern sprach er jetzt im Lea­der-Büro Nordlippe mit den Ver­ant­wort­li­chen ü­ber die kon­krete Um­set­zung die­ser Pro­gramme vor Ort.

Der Chef der Lo­ka­len Ak­ti­ons­gruppe und Dören­tru­per Bür­ger­meis­ter Fried­rich Eh­lert kam di­rekt zum wun­den Punkt und be­rich­tete von den "­kon­tra­pro­duk­ti­ven und viel zu büro­kra­ti­schen Lan­des­auf­la­gen." Drei al­ter­na­tive Kos­ten­an­ge­bote for­dere das für Lea­der-Pro­jekte zu­stän­dige NRW-Um­welt­mi­nis­te­rium noch be­vor ein An­trag ü­ber­haupt be­wil­ligt sei, in­for­mierte Re­gio­nal­ma­na­ger Bor­ris Ort­meier ü­ber den ak­tu­el­len Er­lass. Eu­ro­pa­po­li­ti­ker Pie­per kri­ti­sierte den büro­kra­ti­schen Um­gang mit den Eu­ropäi­schen Gel­dern in NRW: "Erst hat es viel zu lange ge­dau­ert, bis die Lea­der Re­gio­nen in NRW end­lich fest­stan­den und Pro­jekte be­an­tra­gen konn­ten. Jetzt kommt eine un­ver­hält­nis­mäßige Pro­jekt­büro­kra­tie hin­zu, die in ei­ni­gen Re­gio­nen die Stim­mung be­reits ge­gen För­deran­träge aus den EU-Pro­gram­men auf­kom­men lässt." Pie­per ver­weist auf Sach­sen, wo Teile der Haus­halts­ver­ord­nun­gen spe­zi­ell für EU-Pro­gramme an­ge­passt wur­den, was die An­trag­stel­lung ge­rade für die häu­fig eh­ren­amt­li­chen Pro­jekt­trä­ger er­heb­lich er­leich­tert. "Eine der­ar­tige Fle­xi­bi­lität ist un­ter Rot-Grün in NRW un­denk­bar", kri­ti­sierte Wal­ter Kern. Es drohe so­gar ein Ver­lust der EU-Gel­der, die mit die­sen kom­pli­zier­te­ren Ver­fah­ren si­cher nicht vollstän­dig bis 2020 ab­ge­ru­fen wer­den kön­nen, fürch­ten Pie­per und Kern. Eh­lert ver­deut­lichte die Trag­weite für die Re­gion: "Für Nordlippe geht es um För­der­gel­der in Höhe von 2,3 Mil­lio­nen Eu­ro." Da­hin­ter ste­cken in­no­va­tive Pro­jek­te, die ne­ben den Kom­mu­nen auch von Ver­ei­nen oder Pri­vat­per­so­nen mit viel En­ga­ge­ment ent­wi­ckelt und ge­tra­gen wer­den. "Das Vor­ge­hen nimmt den Schwung aus den Ver­ei­nen, die sich küm­mern und die in­ves­tie­ren wol­len", merkte Barn­trups Bür­ger­meis­ter Jür­gen Schell an. Bei dem in Kürze an­ste­hen­den Tref­fen der 28 Lea­der-Re­gio­nen in NRW wol­len Eh­lert und Ort­meier die Pro­bleme the­ma­ti­sie­ren und auch Pie­per will die Er­kennt­nisse mit­neh­men in die Dis­kus­sio­nen auf eu­ropäi­scher Ebe­ne.

