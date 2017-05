Biker erstmals auch in Lippe

Motorrad Saisoneröffnungsfahrt des Kreises Höxter

Kreis Lippe (la). Lang­sam aber si­cher steu­ern wir der war­men Jah­res­zeit ent­ge­gen: die Tage wer­den län­ger, die Vo­gel­stim­men lau­ter und auf den Straßen sieht man in­zwi­schen wie­der ver­mehrt of­fene Ca­brio­lets und Mo­torrä­der.

Letz­tere wa­ren bei gu­tem Wet­ter in großer Zahl un­ter an­de­rem auch in Lippe un­ter­wegs. Das Kul­tur­land des Krei­ses Höx­ter lud in die­sem Jahr zum 13. Mal zur Mo­tor­rad-Sai­son­eröff­nungs­fahrt der Bi­ker­re­gion ein – mit ei­ner Rou­te, die erst­mals auch durch den Kreis Lippe führte und einen Zwi­schen­stopp an den Ex­t­ern­stei­nen vor­sah. Mit rund 130 Bi­kern, die sich aus 100 Teil­neh­mern, ver­ein­zelt mit Bei­fah­rern, und rund 30 Si­cher­heits­kräf­ten zu­sam­men­setz­ten, ging es be­reits am Mor­gen ge­gen 10 Uhr vom Café Ham­mer­hof am Wald­in­for­ma­ti­ons­zen­trum in War­burg-Scher­fede los. "Für uns war es eine ganz tolle Er­fah­rung, dass un­sere Nach­barn aus Höx­ter uns in ihre tra­di­tio­nelle Mo­tor­rad­tour mit ein­ge­bun­den ha­ben", freut sich Uwe Gotzeina, Kreis­wirt­schafts­för­de­rer in Lippe und selbst be­geis­ter­ter Mo­tor­rad­fah­rer. Ende 2016 wa­ren in Lippe 17.507 Mo­torrä­der zu­ge­las­sen. "Das zeigt, wie gern die Men­schen auch in un­se­rem Kreis Mo­tor­rad fah­ren. All dies gibt mir An­lass, ü­ber eine ähn­li­che Ver­an­stal­tung in Lippe nach­zu­den­ken, viel­leicht eine Sai­son-Ab­schluss­fahrt im Spät­som­mer, zu der wir auch die Höx­te­ra­ner ein­la­den", so Gotzeina. "Länd­li­che Re­gio­nen sind doch ideal für sol­che Tou­ren und darü­ber hin­aus stär­ken sie das Mit­ein­an­der von Men­schen mit der­sel­ben Lei­den­schaft. Für ver­ant­wor­tungs­be­wusste Mo­tor­rad­fah­rer geht es dar­um, ei­ner Le­bens­ein­stel­lung Aus­druck zu ver­lei­hen, und auch die Scho­nung der Um­welt ist natür­lich ein The­ma". Dank der Un­ter­stüt­zung durch den Lan­des­ver­band Lippe konn­ten die Teil­neh­mer ihre Pause beim Fel­sen­wirt in vol­len Zü­gen ge­nießen. Tho­mas En­zens­ber­ger, Stell­ver­tre­ter für Land­rat Dr. Axel Leh­mann, be­grüßte die Teil­neh­men­den, Or­ga­ni­sa­ti­ons- und Si­cher­heits­kräfte und dankte be­son­ders der Tou­ris­mus­re­fe­ren­tin der Ge­sell­schaft für Wirt­schafts­för­de­rung aus Höx­ter Katja Kra­jew­ski so­wie al­len, die zum Ge­lin­gen ei­ner er­folg­rei­chen Sai­son­eröff­nungs­fahrt bei­ge­tra­gen ha­ben. Auch dankte er den Be­am­ten der lip­pi­schen Kreis­po­li­zei­behör­de, die sich un­ter­stüt­zend für die Si­cher­heit al­ler Mit­fah­ren­den ein­setz­ten. Schon im Vor­feld bot der Kreis Höx­ter für die Teil­neh­mer ein Fahr­si­cher­heits­trai­ning an. Die Kreis­po­li­zei­behörde aus Höx­ter in­for­mierte im Rah­men der Ver­an­stal­tung ü­ber mög­li­che Ge­fah­ren im Straßen­ver­kehr be­son­ders für Mo­tor­rad­fah­rer und stand – im Ernst­fall auch während der Fahrt – für tech­ni­sche Hilfe und Ratschläge zur Ver­fü­gung. Die Tour führte im An­schluss durch Ber­le­beck und Kohlstädt und en­dete nach ins­ge­samt gut 150 Ki­lo­me­tern Fahrt­stre­cke wie­der am Aus­gangs­punkt im Café Ham­mer­hof in War­burg-Scher­fede mit ei­nem ge­mein­sa­men Im­biss und zahl­rei­chen po­si­ti­ven Ein­drü­cken von die­sem Tag.

vom 20.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20B

Drucken | Versenden