Damit Integration gelingt, muss sie gelebt werden

Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und Sprachangebot in der Britensiedlung

Bad Sal­zu­flen (dib). Bun­des­weit wer­den für Flücht­lin­ge, die noch auf ihre An­er­ken­nung war­ten, Flücht­lings­in­te­gra­ti­ons­maß­nah­men (FIM) be­reit­ge­stellt, die im In­te­gra­ti­ons­ge­setz ver­an­kert sind. Im Kreis Lippe sind fast 400 Maß­nah­men vor­ge­se­hen, rund 300 in den Kom­mu­nen und der Rest bei den Lan­des­ein­rich­tun­gen. Ziel­gruppe sind Flücht­linge mit Blei­be­per­spek­ti­ve, die noch auf die An­er­ken­nung als Flücht­linge war­ten. Mit 30 ge­flüch­te­ten Men­schen in der ehe­ma­li­gen Bri­ten­sied­lung ist die In­te­gra­ti­ons­maß­nahme jetzt auch in Bad Sal­zu­flen ge­st­ar­tet. Ziel ist es, die oft lange War­te­zeit bis zur An­er­ken­nung zu ü­ber­brü­cken.

Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas, Tho­mas Je­ckel, Ge­schäfts­füh­rer der Netz­werk Lippe gGmbH, Heinz Thie­le, Lei­ter der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, der In­te­gra­ti­ons­be­auf­tragte der Stadt Jörg Herr­mann und Uwe Dorn, Ge­schäfts­füh­rer des Ver­eins "­ar­beit-woh­nen-bil­dung", der das Be­schäf­ti­gungs­pro­jekt durch­führt, er­läu­ter­ten vor ei­ni­gen Ta­gen bei ei­nem Pres­se­ge­spräch die Be­son­der­hei­ten des Pro­jek­tes. Da­mit die Auf­ga­ben auch durch­ge­führt wer­den kön­nen, stellt die Stadt bei Be­darf die er­for­der­li­chen Räum­lich­kei­ten, Ma­te­ria­lien und Fahr­zeuge zur Ver­fü­gung. Der Bür­ger­meis­ter be­tont: "Sämt­li­che Tätig­kei­ten, die in den Ar­beits­ge­le­gen­hei­ten ver­rich­tet wer­den, sind frei­wil­lige Auf­ga­ben und keine Pflicht­auf­ga­ben der Kom­mu­ne." Sonst könn­ten die Ar­bei­ten nicht oder nicht im vor­ge­se­he­nen Um­fang durch­ge­führt wer­den. So kommt es durch die FIM, die um ein Sprach­an­ge­bot er­wei­tert wird, zu kei­nem Ver­drän­gungs­wett­be­werb. Die In­te­gra­ti­ons­maß­nahme wird zu zur Hälfte vom Bund ge­för­dert, die an­dere Hälfte tei­len sich das Netz­werk Lippe und die Stadt Bad Sal­zu­flen. Eine Frau­en­gruppe lernt un­ter der An­lei­tung von Haus­wirt­schafts­meis­te­rin Mar­tina Wa­ning ko­chen, ba­cken und nähen, und ist bei der Kin­der­be­treu­ung ak­tiv. Eine Gruppe al­lein ein­ge­reis­ter jun­ger Män­ner ist mit Ver­schö­ne­rungs­ar­bei­ten in der Bri­ten­sied­lung be­schäf­tigt. Sie ha­ben un­ter an­de­rem Blu­menkü­bel be­pflanzt und He­cken zurück­ge­schnit­ten. Die Gruppe un­ter­stützt aber auch das Eh­ren­amt ver­schie­de­ner In­itia­ti­ven bei Tätig­kei­ten der Stadt­teil­ar­beit und bei ge­meinnüt­zi­gen Or­ga­ni­sa­tio­nen. Außer­dem ist ge­plant, in der Be­geg­nungs­stätte an der Kö­nigs­ber­ger Straße einen klei­nen Stadt­teil­treff mit Café ein­zu­rich­ten. Zu­sätz­lich wird durch diese An­ge­bote das Er­ler­nen der deut­schen Spra­che er­wei­tert. Die Stadt freut sich ü­ber die In­te­gra­ti­ons­maß­nah­me, weil sie nicht nur ge­flüch­te­ten Men­schen eine sinn­volle Tätig­keit an­bie­ten kann, son­dern auch, weil die Er­geb­nisse der Ar­beit den Ge­flüch­te­ten selbst und auch den Bür­gern der Stadt zu­gu­te­kom­men. Und durch die Tätig­kei­ten ent­ste­hen erste Kon­takte zur deut­schen Be­völ­ke­rung. Heinz Thiele sagt da­zu: "­Durch die Maß­nahme kön­nen wir die oft sehr lange War­te­zeit bis zur An­er­ken­nung als Flücht­ling ü­ber­brü­cken. Das Schlimmste für die Men­schen ist es, nichts zu tun." Bür­ger­meis­ter Tho­mas er­gänzt dies mit den Wor­ten: "­Nichts zu tun be­deu­tet für Men­schen, die sich wei­ter­ent­wi­ckeln wol­len Frust. Sie fal­len in ein tie­fes Loch. Mit den An­ge­bo­ten emp­fin­den sie sie ihre Ar­beit und da­mit sich selbst als wich­tig und ler­nen ganz ne­ben­bei noch die deut­sche Spra­che." So kön­nen sie die Maß­nahme mit dem Ge­fühl ab­sch­ließen, "ich habe et­was ge­lernt". Für die Flücht­linge ist die Be­deu­tung der Maß­nah­men klar. Sie müs­sen oft mo­na­te­lang war­ten, ehe ü­ber ih­ren An­trag ent­schie­den wird und er­hal­ten während die­ser Zeit kaum An­ge­bo­te, um sich in un­se­rer Ge­sell­schaft zu in­te­grie­ren und in der Per­spek­tive Ar­beit zu be­kom­men. Dar­un­ter lei­det sehr oft die An­fangs­mo­ti­va­tion, die deut­sche Spra­che zu ler­nen und in den deut­schen Ar­beits­markt ein­zu­stei­gen. Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas, Heinz Thie­le, Tho­mas Je­ckel und Uwe Dorn sind sich ei­nig und se­hen in der FIM große Chan­cen: "­Die FIM sorgt nicht nur für eine struk­tu­rier­ten Tag. Die ge­flüch­te­ten Men­schen ha­ben auch die Mög­lich­keit, den deut­schen Ar­beits­markt ken­nen­zu­ler­nen und neue Kennt­nisse zu er­wer­ben, die den späte­ren Ein­stieg in den Ar­beits­markt er­leich­tern. Da­mit In­te­gra­tion ge­lingt, muss sie ge­lebt wer­den."

vom 20.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20B

