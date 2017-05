Platz für zwei neue Gruppen

Wegen großer Nachfrage muss die Awo Kita am Kreisel erweitert werden

Leo­polds­höhe (k­d). Im­mer mehr junge Fa­mi­lien zie­hen nach Leo­polds­höhe. In der Folge wer­den zu­sätz­li­che Plätze in Kin­der­ta­gesstät­ten benötigt. Auch die Awo-Kita am Krei­sel wächst mit. Bei ei­nem Fes­t­akt wurde jetzt ein An­bau ge­rich­tet.

Sieg­fried Gehr­ke, Vor­stands­mit­glied der Awo in Lip­pe, be­rich­tete in sei­ner Be­grüßung aus der Pla­nungs­ge­schichte des not­wen­di­gen An­baus. Rund 800.000 Euro wer­den für Bau und Ein­rich­tung in­ves­tiert. Da­durch kön­nen zwei neue U 3-Grup­pen mit ins­ge­sam­t16 Kin­dern ein­ge­rich­tet wer­den. "Wenn al­les plan­mäßig wei­ter läuft wird der An­bau zum 1. Ok­to­ber die­ses Jahr fer­tig sein. 81 Kin­der wer­den dann in fünf Grup­pen in der Awo Kita am Krei­sel be­treut", sagte Gehr­ke. Die Bot­schaft hör­ten Klaus Dann­haus vom Vor­stand der Awo in Ost­west­fa­len-Lippe und Leo­polds­höhes Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel gern. "­Die Ge­meinde wächst de­mo­gra­phisch wei­ter und es wird deut­lich, dass in Leo­polds­höhe eine Zu­kunft auf uns war­tet. Junge Fa­mi­lien ver­trauen dar­auf, dass wir hier in Leo­polds­höhe ein gu­tes An­ge­bot ha­ben", sagte Schem­mel. An­ge­sichts der großen Nach­frage be­grüßten die Kita-Lei­te­rin Bri­gitte Ger­bach und ihr Team den An­bau. Der Schwer­punkt der Kita liegt in der Be­treu­ung von Kin­dern un­ter drei Jah­ren. Zum Pro­gramm gehören Sprach- und Be­we­gungs­för­de­rung, das Thema ge­sunde Ernährung und eine enge Zu­sam­men­ar­beit mit El­tern.

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

