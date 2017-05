Europa ist mehr als Frieden

Vortrag des Politologen Ingo Espenschied im Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg Detmold

Kreis Lip­pe. Wie ge­hen wir heute mit der Rat­lo­sig­keit um, wenn wir an Eu­ropa den­ken? Die Jahre des Ei­ser­nen Vor­hangs sind vor­bei, die Tei­lung Deutsch­lands seit lan­gem Ge­schich­te, den meis­ten jun­gen Men­schen ist die D-Mark als Zah­lungs­mit­tel völ­lig un­be­kannt, ge­nauso wie Grenz­kon­trol­len bei Rei­sen im in­ne­r­eu­ropäi­schen Ver­kehr. Und doch wirft un­ter an­de­rem der Br­e­xit die Frage auf, wie stark die Eu­ropäi­sche Ge­mein­schaft wirk­lich ist – und was sie den Mit­glieds­staa­ten bringt. Im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Eu­ro­pa­wo­che fand des­halb nun eine in­ter­ak­tive Vor­trags­ver­an­stal­tung in der Mensa des Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­legs (DBB) statt: Ingo Es­pen­schied, Jour­na­list und Po­li­to­lo­ge, re­fe­rierte ü­ber die An­fänge der EU so­wie Chan­cen und Auf­ga­ben der Ge­mein­schaft. Außer­dem lud er dazu ein, mit ihm ü­ber die Frage zu dis­ku­tie­ren, in wel­cher Zu­kunft wir in Eu­ropa le­ben möch­ten. Or­ga­ni­siert wurde die Ver­an­stal­tung vom Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe (E­DI) in Ko­ope­ra­tion mit dem DBB.

Bei der Be­grüßung der rund 250 an­we­sen­den Schü­ler be­zog Land­rat Dr. Axel Leh­mann klare Stel­lung als Pro-Eu­ropäer und stufte den Aus­tritt der Bri­ten aus der EU als Fehl­ent­schei­dung ein. "­Eu­ropa ist ein Er­folgs­mo­dell, auch wenn es si­cher viele Dinge gibt, die einen in die Ver­zweif­lung trei­ben kön­nen", be­tonte er mit ei­nem Au­gen­zwin­kern. Doch nur in der täg­li­chen Be­geg­nung und Dis­kus­sion lebe das Eu­ropa der Zu­kunft. "Dann le­ben und er­le­ben wir mehr als Frie­den durch den eu­ropäi­schen Pro­zess – näm­lich Freund­schaft ü­ber alle Gren­zen hin­weg." Und auch Clau­dia Eik­mann, Schul­lei­te­rin des DBB, be­kräf­tig­te: "­Eu­ropa und da­mit die Eu­ropäi­sche Union ist für die meis­ten Men­schen ein­fach eine Rea­lität. Doch nur wer zu­sam­men lacht und weint, lernt sich wirk­lich ken­nen." Die mul­ti­me­diale Zeit­reise mit Ingo Es­pen­schied brachte den Gäs­ten schließ­lich an­schau­lich die span­nen­den Zu­sam­men­hänge na­he: Wo­hin ent­wi­ckelte sich die Vi­sion von der "e­ver clo­ser union" in den späten 1950er Jah­ren? Für was wehte die Flagge mit Churchills Un­ter­ho­se? Und wie setzte sich die fan­tas­ti­sche Uto­pie und später greif­bare Vi­sion um in "Re­al­po­li­ti­k"? Wie wich­tig war die Rolle der wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung? Und wel­che Be­deu­tung ha­ben die Er­wei­te­run­gen der Eu­ropäi­schen Union? Ant­wor­ten lie­ferte Es­pen­schied un­ter an­de­rem an­hand von al­tem Film­ma­te­rial, in dem Zeit­zeu­gen zu Wort ka­men. Und schließ­lich resü­mierte der Po­li­to­lo­ge: Deutsch­land grenzt an neun Nach­bar­staa­ten – die Ge­ne­ra­tion un­se­rer Großväter und Großmüt­ter be­zeich­ne­ten viele da­von als Erz­fein­de. Für die heu­tige Ju­gend sind es Freun­de. Bir­git Ess­ling, Lei­te­rin des EDI, zeigte sich im An­schluss an die Ver­an­stal­tung be­geis­tert: "Als Fa­zit neh­men Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit nach Hau­se, das Eu­ro­pas Ent­ste­hung ein le­ben­di­ger Pro­zess ist. Und Kri­sen gehören mit da­zu." Eu­ropa ak­tiv zu ge­stal­ten, brau­che Men­schen mit Mut zur Zu­sam­men­ar­beit und vie­len neuen in­no­va­ti­ven Vi­sio­nen für ein ge­sell­schaft­li­ches Mit­ein­an­der.

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

