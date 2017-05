Wahlen in NRW

Lippe wählt gegen den Landestrend

Kreis Lip­pe. Mit ei­ner deut­li­chen Nie­der­lage für die SPD en­de­ten am Wo­chen­ende die Land­tags­wah­len in Nord­rhein-West­fa­len. Das bis­he­rige rot-grüne Bünd­nis mit Mi­nis­ter­prä­si­den­tin Han­ne­lore Kraft ist ab­ge­wählt. Die So­zi­al­de­mo­kra­ten ha­ben in ih­rer selbst er­nann­ten "Herz­kam­mer" die Mehr­heit ver­lo­ren und fi­len so­gar deut­lich hin­ter die CDU zurück. Nach dem vor­läu­fi­gen End­er­geb­nis ent­schie­den sich 33 Pro­zent der Wäh­ler für die CDU, 31,2 Pro­zent für die SPD, 12,6 Pro­zent für die FDP, 7,4 Pro­zent für die AFD, 6,4 Pro­zent für die Grü­nen und 49 Pro­zent für die Lin­ken. Die ge­auen Wahl­er­geb­nisse (inklu­sive von Ge­winn- und Ver­lust­rech­nun­gen) sind un­ter "ww­w.­wahl­er­geb­nis­se.n­r­w.­de/­land­tags­wah­len/2017/" im In­ter­net ein­zu­se­hen.

Im Ge­gen­satz zum lan­des­wei­ten Trend ha­ben sich in Lippe al­ler­dings die SPD-Kan­di­da­ten El­len Stock, Dr. Den­nis Mel­zer, und Berg­hahn in ih­ren Wahl­krei­sen durch­ge­setzt. "Op­fer" des gu­ten lan­des­wei­ten CDU-Er­geb­nis­ses der ist der Lem­goer Wal­ter Kern. Da die CDU viele Di­rekt­man­date hinzu ge­won­nen hat, war für ihn der Ein­zug ins Par­la­ment ü­ber die Lan­des­liste nicht mög­lich. Äußerst knapp war auch die Ent­schei­dung im Wahl­kreis Lippe 2 zwi­schen der Sie­ge­rin El­len Stock (35,6 Pro­zent) und ih­rer christ­de­mo­kra­ti­schen Kon­tra­hen­tin Heike Gör­der (35,2 Pro­zent).

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

Drucken | Versenden