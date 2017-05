Kirche und Schule

Schwerpunktthema der Landessynod

Kreis Lip­pe. Die Syn­ode der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che kommt am Frei­tag, 19. Mai, im Ge­mein­de­haus der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Talle (Am Knapp 1, 32689 Kal­le­tal) zu ih­rer Früh­jahrs­ta­gung zu­sam­men.Schwer­punkt­thema ist "Kir­che und Schu­le". Die Syn­oda­len wer­den sich hier mit dem Dia­log zwi­schen Kir­che und Schu­le, der Ein­führung des kon­fes­sio­nell-ko­ope­ra­ti­ven Re­li­gi­ons­un­ter­richts an wei­ter­führen­den Schu­len oder auch der Stär­kung und För­de­rung von Schul­seel­sorge be­schäf­ti­gen. Den ein­führen­den Vor­trag wird Prof. Dr. Bernd Schrö­der (Göt­tin­gen) ü­ber die "­Be­deu­tung des Re­li­gi­ons­un­ter­richts für Kir­che, Schule und Ge­sell­schaft" hal­ten. Die Lip­pi­sche Lan­des­syn­ode ist öf­fent­lich. Auf­takt ist am Frei­tag, 19. Mai, um 9 Uhr mit ei­nem Got­tes­dienst mit Abend­mahl in der ev.-ref. Kir­che in Tal­le. Die Sit­zung im Ge­mein­de­haus wird ge­gen 10.15 Uhr be­gin­nen.

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

