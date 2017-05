Tarifstreit bei Stegelmann

Det­mold. In der Ta­rifaus­ein­an­der­set­zung des Au­to­hau­ses Ste­gel­mann – die Ge­schäfts­führung hatte den Haus­ta­rif­ver­trag zum 30. Juni die­ses Jah­res gekün­digt – su­chen Ge­werk­schaft­ver­tre­ter (IG Me­tall), Be­triebs­rat und Un­ter­neh­mens­lei­tung nun nach ei­ner kurz­fris­ti­gen Lö­sung, er­ziel­ten in ei­ner ers­ten Ver­hand­lungs­runde aber kein Er­geb­nis. Ar­beit­neh­mer­ver­tre­tung und Ge­schäfts­führung tausch­ten ihre un­ter­schied­li­chen Po­si­tio­nen zur Ge­stal­tung ei­nes neuen Ver­tra­ges aus und be­kun­de­ten da­bei ge­gen­sei­ti­ges In­ter­esse an ei­ner kurz­fris­ti­gen Lö­sung be­zie­hungs­weise der Fort­set­zung ei­nes Haus­ta­rif­ver­tra­ges. Die nächste Ver­hand­lungs­runde ist auf den 28. Juni fest­ge­setzt.

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

