Wanderung für Trauernde

Kreis Lip­pe. Zu ei­ner Wan­de­rung für Trau­ernde lädt der Am­bu­lante Hos­piz­dienst am Sams­tag, 21. Mai nach Au­gust­dorf ein. In der un­ge­zwun­ge­nen At­mo­s­phäre der Na­tur k ön­nen die Teil­neh­mer Ge­dan­ken sor­tie­ren, sich men­tal stär­ken und da­bei Ge­mein­sam­keit und Ver­ständ­nis er­le­ben. Treff­punkt zu der etwa drei­ein­halb Stun­den dau­ern­den Tour ist um 14 Uhr am Ende des Mühlen­we­ges.

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

