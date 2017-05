Giovannini widmet Müttern Konzert

700 Fans feiern Publikumsliebling im vollbesetzten Kurtheater

Horn-Bad Mein­berg (to­g). Eine Frau, die im Le­ben je­der hat, hat der Süd­ti­ro­ler Sän­ger Rudy Gio­van­nini bei sei­nem jüngs­ten Auf­tritt im Bad Mein­ber­ger Kur­thea­ter ganz be­son­ders in den Mit­tel­punkt ge­stellt: Die Mut­ter. "­Mor­gen ist Mut­ter­tag und das ist ein ganz be­son­de­rer Tag für mich", er­klärte der Pu­bli­kums­lieb­ling den gut 700 Fans, die schnell im Takt der Mu­sik schun­kel­ten und Hits wie "A­more Amo­re" oder "­Café olé" laut­stark mit­s­an­gen.

Einen fa­mi­li­en­be­wuss­ten und bis­wei­len sehr nach­denk­li­chen Rudy Gio­van­nini durf­ten die Gäste im an die­sem Abend er­le­ben. Seine ei­gene Mama be­deute ihm bis heute sehr viel und es er­freue sein Herz, wenn Men­schen ih­rer Mut­ter ge­genü­ber Dank­bar­keit zeig­ten. Nach sei­nem Lied "­Die beste Mut­ter" durf­ten die Gäste dann eine sehr per­sön­li­che Ge­schichte zur Mut­ter des Sän­gers er­fah­ren: "Lange hat sich meine Schwes­ter um sie geküm­mert, aber ir­gend­wann ging es ein­fach nicht mehr und sie ist in ein Pfle­ge­heim ge­kom­men." Ab und an höre er seit­her die Fra­ge: "Warum küm­mert ihr euch denn ü­ber­haupt noch so in­ten­siv um eure Ma­ma, die er­kennt euch doch eh nicht mehr?" Dem setze er stets ent­ge­gen: "A­ber meine Ge­schwis­ter und ich wis­sen bis heute noch sehr gut, wer un­sere Mut­ter ist." Wenn Rudy Gio­van­nini nach Bad Mein­berg kommt, dann ü­ber­nimmt er am Kon­zertabend stets ein be­stell­tes Haus. Or­ga­ni­sa­to­risch ist al­les bis ins De­tail ge­plant und vor­be­rei­tet, die Kar­ten sind ver­kauft und so­gar die Bühne ist de­ko­riert – stets an­ders, stets mit neuen Ide­en. Zu ver­dan­ken hat der Sän­ger dies ei­nem sei­ner größten Fans, Ilona Gärt­ner. Die Blom­ber­ge­rin ist Vor­sit­zende des Fan­clubs "A­more Amore Lip­pe" und or­ga­ni­siert seit Jah­ren die Auf­tritte des sym­pa­thi­schen Schla­ger­stars in der Re­gion. Zum ak­tu­el­len Kon­zert des Sän­gers hatte sie reich­lich Ro­sen- und Blu­men­sträuße zur De­ko­ra­tion der Bühne auf­ge­fah­ren.

vom 17.05.2017 | Ausgabe-Nr. 20A

