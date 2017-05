"Gott ist nicht schüchtern"

Lesung und Diskussion mit der Autorin Olga Grjasnowa

Det­mold (la). Olga Grjas­nowa kommt am Mitt­wo­ch, 17. Mai, in die Aula des Grabbe-Gym­na­sium (Küs­ter-Meyer-Platz 2), um ihr neu­es, viel­be­spro­che­nes Buch "­Gott ist nicht schüch­tern" vor­zu­stel­len. Die Le­sung mit an­sch­ließen­der Dis­kus­sion be­ginnt um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten sind im Vor­ver­kauf in der Buch­hand­lung Kafka & Co., Krumme Straße 8, so­wie an der Abend­kasse er­hält­lich.

Die Au­to­rin (33) stammt aus Aser­bai­dschan und kam mit 11 Jah­ren nach Deutsch­land. Schon ihr ers­ter Ro­man "­Der Russe ist ei­ner, der Bir­ken lieb­t" machte sie be­kannt. Ihr neues Buch nennt Grjas­no­wa, die mit ei­nem Sy­rer ver­hei­ra­tet ist, ihr per­sön­lichs­tes – es schil­dert die Flucht zweier jun­ger Sy­rer aus dem Bür­ger­krieg nach Deutsch­land.

vom 10.05.2017 | Ausgabe-Nr. 19A

Drucken | Versenden