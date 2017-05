Singet dem Herrn ein neues Lied

Musik des 16. und 17. Jahrhunderts in Lippe

Kreis Lippe (la). Zu ei­nem Ge­sprächs­kon­zert mit Er­läu­te­run­gen un­ter dem Ti­tel "­Sin­get dem Herrn ein neues Lied – Mu­sik des 16. und 17. Jahr­hun­derts in Lip­pe" lädt die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che am Mitt­wo­ch, 31. Mai, um 19.30 Uhr in den Ah­nen­saal des Det­mol­der Schlos­ses (Schloss­platz 1) ein. Im Mit­tel­punkt die­ses be­son­de­ren Kon­zerts ste­hen Werke aus der Re­for­ma­ti­ons­zeit un­ter an­de­rem von Jos­quin Desprez, Hein­rich Schütz, Jo­hann Grab­be, Jo­hann Ri­ke, Mi­chael Prae­to­ri­us, Chri­stoph Bern­hard und Jo­hann Ro­sen­mül­ler. Es spielt das Jo­hann Ro­sen­mül­ler En­sem­ble: So­pran - Ve­ro­nika Win­ter und Ina Sied­lac­zek; Alt - Beat Dud­deck; Te­nor - Nils Gie­bel­hau­sen; Bass - Ralf Gro­be; Zink - Arno Pa­duch; Vio­line -Vol­ker Mühl­berg; Vio­lone - Bar­bara Hof­mann; Chi­tar­rone - Ul­rich We­de­mei­er; Or­gel - Jür­gen Ban­hol­zer. Die Lei­tung hat Arno Pa­duch, Do­zent für Zink und En­sem­ble­mu­sik an der Ab­tei­lung für Alte Mu­sik der Mu­sik­hoch­schule in Leip­zig. Das Jo­hann Ro­sen­mül­ler En­sem­ble hat seit sei­ner Grün­dung 1995 durch Arno Pa­duch Kon­zerte in ganz Deutsch­land, etwa beim Rhein­gau Mu­sik­fes­ti­val, den Hän­del­fest­spie­len in Hal­le/­Saa­le, dem Dal­hei­mer Som­mer und den Arol­ser Ba­rock­fest­spie­len, so­wie in Tsche­chien, Po­len, Ös­ter­reich, Ita­lien und in der Schweiz ge­ge­ben. CD-Auf­nah­men ha­ben in deut­schen und in­ter­na­tio­na­len Fach­zeit­schrif­ten her­vor­ra­gende Kri­ti­ken er­hal­ten. Im Mit­tel­punkt der En­sem­ble­ar­beit steht die Wie­der­aufführung un­be­kann­ter Mu­sik des 17. und 18. Jahr­hun­derts, wo­bei größter Wert auf au­then­ti­sche In­ter­pre­ta­tion durch gründ­li­ches Quel­len­stu­dium und das Spie­len auf Ko­pien von Ori­gi­na­l­in­stru­men­ten ge­legt wird. Na­mens­ge­ber ist Jo­hann Ro­sen­mül­ler, be­deu­tends­ter deut­scher Kom­po­nist der Ge­ne­ra­tion zwi­schen Hein­rich Schütz und Jo­hann Se­bas­tian Bach.

Kar­ten für das Ge­sprächs­kon­zert gibt es ab so­fort für 15 Euro bei der Ma­ri­en­kan­to­rei in Lem­go, Stift­straße 56; Te­le­fon 05261/5543, E-Mail "­of­fi­ce@­ma­rien-kan­to­rei.­de".

