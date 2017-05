Lippe als wunderschöne blühende Landschaft

Bienen-Blüten-Reich schafft Lebensräume für Insekten

Kreis Lip­pe. Sie se­hen nicht nur bunt aus, son­dern er­fül­len auch einen wich­ti­gen Zweck: Na­tur­be­las­sene Wie­sen mit blühen­den Wild­blu­men. Sie sind der Le­bens­raum für viele In­sek­ten, die auf das Sam­meln von Pol­len und Blüten­nek­tar an­ge­wie­sen sind – Ho­nig- und Wild­bie­nen brau­chen sie et­wa, um den auch beim Men­schen be­lieb­ten Ho­nig her­zu­stel­len. Aber auch an­dere In­sek­ten wie Schmet­ter­linge oder Hum­meln bestäu­ben Wild- und vor al­lem auch Nutz­pflan­zen und er­fül­len da­mit eine wich­tige Funk­tion für die Na­tur und den wirt­schaft­li­chen An­bau von Nutz­pflan­zen. Der Kreis Lippe be­tei­ligt sich des­halb an dem Pro­jekt "­Bie­nen-Blüten-Reich" des Netz­werks Blühende Land­schaf­ten (N­BL), bei dem ge­zielt Wie­sen mit Wild­blu­men ge­pflanzt wer­den, um die Le­bens­räume für diese In­sek­ten zu er­hal­ten. "­Denn die fort­schrei­tende In­ten­si­vie­rung in der Land­wirt­schaft so­wie um­fang­rei­cher Sied­lungs- und Straßen­bau führen zu ei­ner schlei­chen­den Ver­än­de­rung un­se­rer Kul­tur­land­schaft. Da­durch wird der Le­bens­raum für viele In­sek­ten knapp", er­klärt Jür­gen Brauns­dorf, Stab­s­stelle Biodi­ver­sität beim Kreis Lip­pe. "Ih­nen wol­len wir durch die Teil­nahme am Pro­jekt wich­ti­gen Le­bens­raum zurück­ge­ben." Das Netz­werk Blühende Land­schaf­ten setzt sich schon seit ü­ber vier­zehn Jah­ren für die Ver­bes­se­rung der Nah­rungs- und Le­bens­grund­lage von Bie­ne, Hum­mel & Co ein, im ver­gan­ge­nen Jahr star­tete das Netz­werk das Pro­jekt "­Bie­nen­Blüten­Reich" ge­mein­sam mit land­wirt­schaft­li­chen Be­trie­ben und Kom­mu­nen, um deutsch­land­weit wert­volle blühende Land­schaf­ten als Le­bens­raum für In­sek­ten ein­zu­rich­ten. Der Kreis Lippe hat sich be­reits 2015 dem Pro­jekt "Blühende Land­schaft Lip­pe" un­ter der Schirm­herr­schaft von Prin­zes­sin Dr. Traute zur Lippe an­ge­schlos­sen: In die­sem Zuge wur­den be­reits viele Ver­kehrs­in­seln, vor­ma­lige Fried­hofs­ra­sen und Straßen­rän­der mit üp­pi­ger Som­mer­blu­men­pracht aus­ge­stat­tet.

Nun folgt die Be­tei­li­gung am deutsch­land­wei­ten Pro­jekt "­Bie­nen-Blüten-Reich" ein. So hat der Kreis Lippe auf ver­schie­de­nen Flächen auch in größe­ren Maßstä­ben mo­no­tone Fett­wie­sen mit bun­ten Kräu­tern an­ge­rei­chert oder ver­ein­zelt zur Neu­an­saat um­ge­bro­chen und ein­ge­sät. Auch auf neu an­zu­le­gen­den Flächen, etwa bei den großen Schul­pro­jek­ten an der Bil­dungs­meile in Lemgo oder auch an Stand­orten wie der Re­gen­bo­gen­schule in Bega darf es wie­der "wild blühen". "Wir hof­fen auf ein nicht zu tro­ckenes aber gerne bald wär­me­res Jahr, so­dass im Juli oder Au­gust auch viele kreis­ei­gene Lie­gen­schaf­ten mit den schö­nen Flächen un­se­rer Städte und Ge­mein­den um die Wette blühen und Lip­pes Bür­ger dazu ein­la­den, zu ver­wei­len oder sich ein paar schöne Blu­men zu pflü­cken", so Brauns­dorf. Die Blühwie­sen wird es un­ter an­de­rem wie­der nahe der Lip­per­land­hal­le, an der Kreis­po­li­zei­behörde und am Kreis­haus ge­ben. Eine Ü­ber­sicht, wo die frei zugäng­li­chen Blüh­flächen zu fin­den sind, gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­blue­hende-land­schaft.­de/­bie­nen­blue­ten­reich" und "ww­w.lippe-freun­des­kreis.­de" un­ter dem Punkt "Blühende Land­schaft Lip­pe".

