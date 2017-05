Pilgertour

Von Elbrinxen nach Lügde

Kreis Lip­pe. Zu ei­ner Pil­ger­tour am Sonn­tag, 21. Mai, von 10.30 bis etwa 16 Uhr lädt das Bil­dungs­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ein. Die Etappe führt ü­ber etwa acht Ki­lo­me­ter von der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Dorf­kir­che in El­brin­xen zur ka­tho­li­schen Kir­che St. Ki­lian in Lüg­de.

Beide Kir­chen stam­men aus dem 12. Jahr­hun­dert, da­mit gehören sie zu den äl­tes­ten in Lip­pe. Die Ur­sprünge der Ki­lians­kir­che rei­chen noch wei­ter zurück bis ins 8. Jahr­hun­dert – eine der frühe­s­ten Kir­chen­grün­dun­gen nach der Chris­tia­ni­sie­rung Nord­deutsch­lands. Ab­sch­ließend er­folgt eine Kir­chen­führung in der Ki­lians­kir­che. Die eh­ren­amt­li­chen Pil­ger­be­glei­te­rin­nen Su­sanne Her­zog und Mo­nika Kor­bach ge­stal­ten diese Pil­ger­tour, auf der die Ge­schichte des Glau­bens in die­ser Re­gion er­leb­bar wer­den soll. Für die Tour ist eine mitt­lere Kon­di­tion er­for­der­lich. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt 10 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung (bis Mon­tag, 15. Mai) un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976-742, per E-Mail un­ter "pil­gern@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" oder un­ter "ww­w.pil­gern-in-lip­pe.­de" im In­ter­net.

vom 10.05.2017 | Ausgabe-Nr. 19A

