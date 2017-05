Neue Ideen auf den Weg gebracht

Jahrestagung der Gesellschaft für Politik und Zeitgeschichte

Kreis Lippe (la). Ein­ver­nehm­li­che Be­schlüsse und ein­stim­mige Wahlen – un­ter die­sem Zei­chen stand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Lip­pi­schen Ge­sell­schaft für Po­li­tik und Zeit­ge­schich­te. Vor­sit­zen­der Her­mann Haack hatte zunächst an die Pro­gramm­schwer­punkte des Jah­res 2016 er­in­nert mit dem neuen For­mat "­Po­li­tik am Sams­tag­vor­mit­tag", den Ki­no­ver­an­stal­tun­gen un­ter dem Motto "His­to­ri­sche Filme - neu er­leb­t" und be­son­ders mit der er­leb­nis­rei­chen Jah­res­fahrt nach Süd­frank­reich. Die vor­ge­schla­gene Sat­zungs­än­de­rung, nach der fest­ge­legt wird, dass die Wahl­pe­ri­ode des Vor­stands zwei Jahre be­trägt, wurde ein­stim­mig an­ge­nom­men. Ebenso ein­stim­mig wurde der Vor­stand bestätigt mit Her­mann Haack (Vor­sit­zen­der), Fried­rich Wil­helm Held (stell­ver­tr. Vor­sit­zen­der), Ger­linde Mohr (Kas­sen­war­tin), Rolf Eick­meier (Schrift­füh­rer), Eli­sa­beth We­bel (Bei­sit­ze­rin). Neu ist die Mög­lich­keit für die Mit­glie­der, zeit­lich be­fris­tete Pro­jek­t­auf­ga­ben zu ü­ber­neh­men.

Am 20. Mai fin­det in der AWO-Be­geg­nungs­stätte Kas­ta­ni­en­haus am Wall um 10.30 Uhr eine wei­tere Ver­an­stal­tung in der Reihe "­Po­li­tik am Sams­tag­vor­mit­tag" statt. Ein­ge­la­den ist der Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Achim Post, Mit­glied im Aus­wär­ti­gen Aus­schuss, der un­ter dem Thema "­Die Welt in Auf­ruhr" die Brenn­punkte in­ter­na­tio­na­ler Po­li­tik be­leuch­ten wird. In der an­sch­ließen­den Dis­kus­sion wer­den Fra­gen nach der Zu­kunft ei­nes ge­ein­ten Eu­ro­pas ge­nauso dis­ku­tiert wer­den kön­nen wie die Mög­lich­kei­ten ei­ner neuen Frie­dens­po­li­tik. Die Mit­glie­der ha­ben die Mög­lich­keit, ihre Fra­gen schon jetzt ü­ber die Ho­me­page des Ver­eins ein­zu­brin­gen.

vom 10.05.2017 | Ausgabe-Nr. 19A

