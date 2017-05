AWO baut in der Ahornstraße

18 neue Wohnungen für ältere Menschen in Bad Salzuflen

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen (go). Ins­ge­samt 2,4 Mil­lio­nen Euro hat die AWO für den Neu­bau von se­nio­ren­ge­rech­ten Woh­nun­gen in der Ahorn­straße 126/128 in­ves­tiert. Ihre Fer­tig­stel­lung seht kurz be­vor. Der Ein­zug der ers­ten Mie­ter ist für den 1. Juli ge­plant. 18 bar­rie­re­freie 2-Zim­mer-Küche-Bad-Wo­hun­gen sind ent­stan­den, drei da­von roll­stuhl­ge­recht.

Jede der neuen Woh­nun­gen ver­fügt ü­ber Ter­rasse be­zie­hungs­weise Bal­kon. Zu­dem soll die Gar­ten­fläche von rund 2.000 Qua­drat­me­tern parkähn­lich ge­stal­tet wer­den und von al­len Mie­tern ge­mein­sam ge­nutzt wer­den dür­fen. Der neue, un­ter­kel­lerte Ge­bäu­de­kom­plex ist drei­ge­schos­sig, mit voll aus­ge­bau­tem Dach. Alle Ge­schosse sind per Fahr­stuhl und ü­ber das Trep­pen­haus er­reich­bar. Für eine benötigte Pflege oder Hilfe im Haus­halt steht der Dienst des AWO-Kreis­ver­ban­des Lippe auf Nach­frage zur Ver­fü­gung. In­for­ma­tio­nen zur Ver­mie­tung (Wohn­be­rech­ti­gungs­schein er­for­der­lich) er­teilt Ferdi Dur­mus vom AWO-Im­mo­bi­li­en­ma­na­ge­ment un­ter Te­le­fon (0521) 9216172. Ein ers­ter Be­sich­ti­gungs­ter­min fin­det am Frei­tag, 12. Mai, von 13 bis 15 Uhr in der Ahorn­straße 126/128 statt.

vom 10.05.2017 | Ausgabe-Nr. 19A

Drucken | Versenden