Grüne Oase fit für die Zukunft machen

Erster symbolischer Spatenstich zur komplexen Umgestaltung des Kurparks

Bad Sal­zu­flen (dib). Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas und Staats­bad-Ge­schäfts­füh­rer Ste­fan Krie­ger ha­ben in der ver­gan­ge­nen Wo­che mit dem sym­bo­li­schen ers­ten Spa­ten­stich die Um­ge­stal­tung des Kur­parks be­gon­nen. Un­ter­stützt wur­den sie da­bei vom ers­ten Bei­ge­ord­ne­ten der Stadt Rolf Ober­weis, vom Staats­bad-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den Vol­ker Heu­win­kel, von Mi­chael Sasse vom Kur- und Tou­ris­tik­ver­ein so­wie von den Ge­schäfts­füh­rern des Ar­chi­tek­ten­büros und der Bau­fir­ma, Nils Kor­te­meier und Fe­lix-Se­bas­tian En­gel­ke. Der Bür­ger­meis­ter hob da­bei den ho­hen Stel­len­wert des Kur­parks her­vor. "­Die grüne Oase im Her­zen der Stadt wird fit für die Zu­kunft ge­macht und ist ein wich­ti­ger Mei­len­stein in der Sa­nie­rung des Kur­ge­bie­tes."

Die Ar­bei­ten glie­dern sich in drei Teil­maß­nah­men: Die Um­ge­stal­tung des Wan­del­hal­len­vor­plat­zes und die Er­rich­tung ei­nes neuen Kur­park­ein­gangs an der Liet­holz­straße, Ü­ber­ar­bei­tung des We­ge­net­zes, das bar­rie­re­frei aus­ge­baut wird, in­klu­sive Sicht­be­zie­hun­gen zwi­schen den mar­kan­ten Ge­bäu­den im Kur­park so­wie Um­set­zung des Kon­zep­tes "Er­leb­nis­raum Sole und Kneipp". Außer­dem wird auf ei­ner Länge von 400 Me­tern die Salze re­na­tu­riert. Wenn der Zeit­plan ein­ge­hal­ten wer­den kann, sol­len die Ar­bei­ten zum Be­ginn der Kur­sai­son 2018 ab­ge­schlos­sen sein. Die ge­sam­ten Bau­maß­nah­men wer­den mit 80 Pro­zent vom Bund und vom Land NRW ge­för­dert. "Ich kenne in NRW keine Stadt in der Größen­ord­nung Bad Sal­zu­flens, die in die­sem Zeit­raum so viele För­der­mit­tel er­häl­t", sagte der Bür­ger­meis­ter. Kurdi­rek­tor Ste­fan Krie­ger er­läu­terte kurz die Be­deu­tung der Bau­maß­nah­men für den Ge­sund­heits- und Tou­ris­mus­stand­ort. "Um im Wett­be­werb der Heilbä­der auch künf­tig zu be­ste­hen, müs­sen wir un­ser Pro­fil schär­fen. Die In­sze­nie­rung von Sole und Kneipp als zen­tra­les Thema bringt uns einen wich­ti­gen Schritt vor­an." Vor dem Kur­haus wird zur Prä­sen­ta­tion der von Pfar­rer Se­bas­tian Kneipp ver­wen­de­ten Heil­kräu­ter ein Kneipp-Gar­ten er­rich­tet. Die Wan­del­hal­le, die ge­gen­wär­tig um­fas­send ener­ge­tisch sa­niert wird, wird mit ent­spre­chen­den The­men­pa­vil­lons zum In­for­ma­ti­ons- und Er­leb­nis­zen­trum Sole und Kneipp. "Wir wol­len den Bür­gern und Gäs­ten eine neue Er­leb­bar­keit ver­mit­teln. Der Kur­park ist das Spie­gel­bild, das Herz­stück und die Seele der Kur­stadt­", sagte Krie­ger. "Er prägt das Ge­sicht der Stadt und soll zum Treff­punkt für Bür­ger und Gäste wer­den, der ganz­jäh­rig ge­nutzt wer­den kann." Der erste Bei­ge­ord­nete Rolf Ober­weis be­zif­ferte das ge­samte Bau­vo­lu­men mit ü­ber 9 Mil­lio­nen Euro - 2 Mil­lio­nen für das Er­leb­nispark­kon­zept in der Wan­del­hal­le, 4 Mil­lio­nen für die Wan­del­halle von außen und den Vor­platz so­wie 3,5 Mil­lio­nen für die Um­ge­stal­tung des Kur­parks. Bis zur Fer­tig­stel­lung des Kur­parks ste­hen den Gäs­ten und Bür­gern als Al­ter­na­tive der Land­schafts­gar­ten und der Hor­tus Vi­ta­lis, der mit der Gäs­te­karte und der Lip­pi­schen Ein­woh­ner­karte kos­ten­los ge­nutzt wer­den kann, zur Ver­fü­gung. Das Staats­bad hat dafür eine Pen­del­bus­li­nie mit ei­nem um­welt­freund­li­chen Elek­tro­bus ein­ge­rich­tet, der die Gäste vom Kur­gast­zen­trum zum Hor­tus Vi­ta­lis fährt. Zur Wie­der­eröff­nung des Kur­parks im kom­men­den Jahr wird es ge­gen eine ge­ringe Ge­bühr eine per­so­na­li­sier­te, elek­tro­ni­sche Karte ge­ben, mit der die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zukünf­tig den Kur­park und die Wan­del­halle auf Dauer kos­ten­los nut­zen kön­nen.

vom 10.05.2017 | Ausgabe-Nr. 19A

Drucken | Versenden