Dr. Doreen Götzky verlässt den Landesverband Lippe

Lemgo (la). Dr. Do­reen Götz­ky, seit 1. Ok­to­ber 2015 Lei­te­rin der Kul­tu­r­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe und der Lip­pi­schen Kul­tu­r­agen­tur, ver­lässt aus per­sön­li­chen, fa­mi­liären Grün­den den Lan­des­ver­band Lip­pe.

"­Die Ent­schei­dung ist mir nicht leicht ge­fal­len: Ich bin beim Lan­des­ver­band Lippe an­ge­kom­men, meine Ar­beit hat mir großen Spaß ge­macht, ich habe hier großar­tige Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen. Doch mein pri­va­ter, fa­mi­liä­rer Le­bens­mit­tel­punkt lag nach wie vor in Hil­des­heim, so dass ich ir­gend­wann eine Ent­schei­dung fäl­len muss­te, ent­we­der für Lippe oder für Hil­des­heim", sagt Dr. Do­reen Götz­ky. Nun habe sich eine neue be­ruf­li­che Per­spek­tive für sie in der Nähe von Hil­des­heim eröff­net: Sie wird die Lei­tung des Mu­se­ums des Krei­ses Peine ü­ber­neh­men. "Da­mit werde ich sehr prak­tisch und kon­kret Kul­tu­r­ar­beit vor Ort ge­stal­ten und ich kehre auch so­zu­sa­gen zu mei­nen Wur­zeln zurück, denn von 2011 bis 2013 habe ich den Kul­tur­ent­wick­lungs­pro­zess des Krei­ses Peine im Rah­men mei­ner Tätig­keit an der Uni­ver­sität Hil­des­heim maß­geb­lich mit be­glei­tet." Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann be­dau­ert die Ent­schei­dung außer­or­dent­lich. Sie re­spek­tiert gleich­wohl die Grün­de, die Götzky zu die­sem Schritt be­wo­gen ha­ben: "Dr. Götzky hat sich diese Ent­schei­dung nicht leicht ge­macht. Sie hat sich für ihr pri­va­tes, fa­mi­liäres Um­feld in Hil­des­heim ent­schie­den." In­tern werde nun ab­ge­stimmt, wie die Ar­beit bzw. die Pro­jekte von Dr. Götzky fort­ge­führt wer­den kön­nen. Zu­dem werde in Kürze mit der Ver­bands­ver­samm­lung hin­sicht­lich der Wie­der­be­set­zung der Stelle der Kul­tu­r­ab­tei­lungs­lei­tung be­ra­ten.

