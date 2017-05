Europa: Idee, Realität. Und nun?

Vortrags- und Diskussionsabend mit Ingo Espenscheid

Kreis Lippe (la). Die Rö­mi­schen Ver­träge gel­ten als die großen Mei­len­steine in der Grün­dungs­ge­schichte Eu­ro­pas, denn durch sie wurde die Eu­ropäi­sche Ge­mein­schaft ge­grün­det. Büro­kra­ten, But­ter­berge oder Ge­setze ü­ber krumme Gur­ken – was sind Eu­ro­pas Auf­ga­ben, wo lie­gen die Chan­cen ei­ner Eu­ropäi­schen Ge­mein­schaft? Wie ist Eu­ropa wirk­lich? Die­sen Fra­gen geht der re­nom­mierte Po­li­to­loge Ingo Es­pen­scheid in ei­nem mul­ti­me­dia­len Vor­trags- und Dis­kus­si­ons­abend am Mitt­wo­ch, 10. Mai (19 Uhr) und am Don­ners­tag, 11. Mai (10 Uhr) auf den Grund. Beide Ver­an­stal­tun­gen fin­den in der Mensa des Det­mol­der Die­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­legs, Det­mold, Eli­sa­beth­straße 86, statt. Die Fas­zi­na­tion Eu­ro­pas auf eine span­nende und tief­grün­dige Weise ei­nem brei­ten Pu­bli­kum zugäng­lich zu ma­chen: Das ist das Ziel, wel­ches sich Ingo Es­pen­schied zur Auf­gabe ge­macht hat. Als jun­ger Stu­dent hat er in Mainz, Pa­ris und Lon­don In­ter­na­tio­nale Po­li­tik stu­diert. Eu­ropa hat er so­mit haut­nah er­lebt und ge­lebt. In sei­ner neues­ten Pro­duk­tion "60 Jahre Rö­mi­sche Ver­trä­ge", ei­ner live kom­men­tier­ten mul­ti­me­dia­len Zeit­reise auf Groß­bild­lein­wand, zeigt er die Ent­ste­hungs­ge­schichte der Eu­ropäi­schen Union und die wech­sel­volle Ent­wick­lung der letz­ten sechs Jahr­zehn­te.

Für Rück­fra­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung steht das Eu­rope Di­rect In­for­ma­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe un­ter "eu-di­rec­t@­kreis-lip­pe.­de" zur Ver­fü­gung.

