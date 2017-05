Rings um die Burg

Naturkundliche Wanderung Sonntag

Kreis Lippe (la). Die Bio­lo­gi­sche lädt ein zu ei­ner na­tur­kund­li­chen Wan­de­rung in die land­schaft­lich reiz­volle Ge­gend um die Burg Stern­berg. Die etwa 4 Ki­lo­me­ter lange Wan­de­rung bie­tet schöne Fern­bli­cke und eine Reihe in­ter­essan­ter Tier- und Pflan­zen­ar­ten. Fes­tes Schuh­werk ist un­be­dingt er­for­der­lich. Die Teil­neh­mer tref­fen sich zur zirka dreistün­di­gen Wan­de­rung am Sonn­tag, 7. Mai, um 10 Uhr am Park­platz der Burg Stern­berg. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt 2,50 Eu­ro, für Kin­der kos­ten­frei.

vom 06.05.2017 | Ausgabe-Nr. 18B

