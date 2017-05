Die Kreislandfrauen laden ein

Kreis Lippe (la). Die Kreis­land­frauen la­den Mit­glie­der und Gäste am Mon­tag, 8. Mai zu ih­rem ers­ten Som­mer­aka­de­mie­ter­min 2017 nach Wül­fer-Bex­ten ein. Das Thema lau­tet: "Es tut sich was auf dem Lan­d"! Hans Carell, Vor­sit­zen­der des Bür­ger­ver­eins Wül­fer-Bex­ten in­for­miert ü­ber die Ge­schichte und Ak­ti­vitäten des Ver­eins mit Ju­gend­ar­beit, Bou­le­grup­pe, Erzähl­café und mehr. Treff­punkt ist um 18 Uhr an der al­ten Grund­schule Wül­fer-Bex­ten, Am Schling­gar­ten 2a, 32107 Bad Sal­zu­flen. An­sch­ließend fin­det ein ge­mein­sa­mer Ab­schluss mit ei­nem klei­nen Im­biss statt. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es im In­ter auf der Seite "ww­w.wll­v.­de/lip­pe".

vom 06.05.2017 | Ausgabe-Nr. 18B

