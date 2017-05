Gelungene Kooperation

HfM und "Wege durch das Land" arbeiten zusammen

Kreis Lippe (la). Die Hoch­schule für Mu­sik Det­mold hat einen neuen Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner: Das Li­te­ra­tur- und Mu­sik­fest "­Wege durch das Lan­d". Beide In­sti­tu­tio­nen wol­len in Zu­kunft en­ger zu­sam­men­ar­bei­ten. Meh­rere Ge­mein­sam­kei­ten exis­tie­ren zwi­schen bei­den Part­nern: Ne­ben der räum­li­chen Nähe ver­an­stal­ten beide erst­klas­sige Kon­zer­te. Seit Jah­ren ver­fügt die Hoch­schule mit den Det­mol­der Meis­ter­kon­zer­ten ü­ber eine erst­klas­sige Kon­zer­trei­he. De­ren Gäste kön­nen nun auch laut Ver­trag, so­fern ein ent­spre­chen­des In­ter­esse be­steht, dem Fes­ti­val "­Wege durch das Lan­d" für eine Ein­la­dung zur Ver­fü­gung ste­hen. "Hier kön­nen wir Syn­er­gien bei der Ver­pflich­tung der Mit­wir­ken­den schaf­fen", meint Rek­tor Prof. Dr. Tho­mas Gros­se. "Viele Mu­si­ke­rin­nen und Mu­si­ker, die bei un­se­rem Fes­ti­val auf­tre­ten, könn­ten im Rah­men ih­res En­ga­ge­ments einen Work­shop für in­ter­es­sierte Stu­die­rende ge­ben", sagt He­lene Grass, die zu­sam­men mit dem Dra­ma­tur­gen Al­brecht Si­mons von Bockum Dolffs die künst­le­ri­sche Lei­tung der "­We­ge" ver­ant­wor­tet. Schon in die­sem Jahr sind so­wohl Ver­an­stal­tungs­orte der Hoch­schule für Mu­sik Det­mold als auch Leh­rende und Stu­die­rende in das Pro­gramm der "­We­ge" mit ein­ge­bun­den: Ne­ben der Eröff­nungs­ver­an­stal­tung im Det­mol­der Kon­zert­haus am 25. Mai 2017, für die es noch Kar­ten gibt, wird am 16. Juli der Kam­mer­chor der Hoch­schule un­ter der Lei­tung von Anne Koh­ler mit dem be­kann­ten Schau­spie­ler Ul­rich Noethen un­ter Mit­wir­kung des Mu­si­kers Pe­ter Licht auf Schloss Wend­ling­hau­sen zu er­le­ben sein. Das Det­mol­der Kam­mer­or­che­s­ter spielt un­ter der Lei­tung von Al­fredo Perl am 22. Juli un­ter an­de­rem den 1. Satz aus Ralph Vaughan Wil­liams Oboe­n­kon­zert a-Moll am Stand­ort von Phoe­nix Con­tact in Schie­der-Schwa­len­berg. In­ter­pre­tin ist die ko­rea­ni­sche Obois­tin Suy­oung Yoon, die 2016 in der Klasse von Prof. Józ­sef Kiss ihr Kon­zer­te­x­amen ab­sol­vier­te. Zu gu­ter Letzt tre­ten mit Ger­hild Rom­ber­ger und Al­fredo Perl zwei Leh­rende der HfM Det­mold am 5. Au­gust mit Franz Schu­berts Lie­der­zy­klus "­Die Win­ter­rei­se" auf Gut Bru­che bei Melle auf.

Darü­ber hin­aus wol­len beide Part­ner nun wei­tere Mög­lich­kei­ten ei­ner Zu­sam­men­ar­beit aus­lo­ten. De­tails sol­len bei ei­nem jähr­li­chen Pla­nungs­tref­fen im ers­ten Quar­tal des Jah­res be­spro­chen wer­den.

vom 06.05.2017 | Ausgabe-Nr. 18B

