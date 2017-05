Doppeljubiläum bei den Salzufler Lions

Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr in der Konzerthalle

B ad Sal­zu­flen (r­to). Vier­zig Jahre Be­ste­hen des Li­ons Clubs Bad Sal­zu­flen und 100 Jahre Li­ons In­ter­na­tio­nal sind ei­gent­lich An­lass ge­nug zum Fei­ern. Die Li­ons der Ba­de­stadt set­zen noch eins drauf und ha­ben zum Be­ne­fiz­kon­zert am Mitt­wo­ch, 21. Ju­ni, in der Kon­zert­halle das Mu­sik­korps der Bun­des­wehr ein­ge­la­den. Die­ses in­ter­na­tio­nal re­nom­mierte Or­che­s­ter fei­ert in die­sem Jahr sein sech­zig­jäh­ri­ges Be­ste­hen. So wird am Kon­zertabend nicht nur Gu­tes ge­tan, weil der Er­lös des Abends ge­spen­det wird, son­dern ei­gent­lich gleich drei Ju­biläen ge­fei­ert wer­den.

Zum wie­der­hol­ten Mal kommt das Or­che­s­ter un­ter Lei­tung von Chri­stoph Scheib­ling in die Ba­de­stadt. Die Ver­ant­wort­li­chen bei den Li­ons hof­fen auch dies­mal wie­der die rund 1.200 Zuhö­rer fas­sende Kon­zert­halle zu fül­len. Die Di­plom­mu­si­ker der Bun­des­wehr wer­den dann im Smo­king und nicht in Uni­form un­ter an­de­ren Werke vom Brahms und an­de­ren be­kann­ten Kom­po­nis­ten spie­len. Der Er­lös des Abends wird dem Deut­schen Kin­der­schutz­bund Orts­gruppe Bad Sal­zu­flen, der Her­berge zur Hei­mat, der Flücht­lings­hilfe Bad Sal­zu­flen und dem Frie­dens­dorf Ober­hau­sen zu­teil wer­den. Die drei Ein­rich­tun­gen dür­fen nach Aus­kunft vom am­tie­ren­den Li­ons-Prä­si­den­ten Dr. Wolf­gang En­gel mit ei­ner Summe "von deut­lich im ho­hen vier­stel­li­gen Be­reich" rech­nen. Ein dann noch vor­han­de­ner Ü­ber­schuss des Er­lö­ses wird von den Li­ons für ein nach­hal­ti­ges Pro­jekt aus­ge­schrie­ben, um das sich wei­tere Ein­rich­tun­gen mit dem Nach­weis der Nach­hal­tig­keit ih­res An­lie­gens be­wer­ben kön­nen. Zu­sätz­lich wer­den die Li­ons im Ju­biläums­jahr 40 Obst­bäume für eine Streu­obst­wiese pflan­zen. In Zu­sam­men­ar­beit mit dem Um­welt­zen­trum Heer­ser Mühle sucht man be­reits nach ei­ner ge­eig­ne­ten Fläche von zirka ei­nem hal­ben Hektar im Stadt­ge­biet. Das Kon­zert und die an­sch­ließen­den Spen­den so Willi Ter­schluse von den Li­ons sei nur mög­lich, weil es aus­rei­chend Spon­so­ren gibt. Diese er­hal­ten dann für ih­ren Ein­satz aus An­lass des hun­dert­jäh­ri­gen Be­ste­hens der Li­ons welt­weit auch 100 Kar­ten für das Kon­zert für ihre Mit­ar­bei­ter. Die Kar­ten selbst kos­ten 20 Euro pro Per­son. Der Vor­ver­kauf be­ginnt in we­ni­gen Ta­gen an der Kon­zert­kasse so­wie ü­ber die Li­ons-Mit­glie­der. Da die Nach­frage be­kannt­lich sehr groß ist, wird emp­foh­len sich schnell um die Kar­ten zu küm­mern. Es gilt ü­b­ri­gens freie Platz­wahl, also keine Platz­re­ser­vie­run­gen. Zur Vor­stel­lung des Kon­zer­tes wa­ren auch Ver­tre­ter der Ein­rich­tun­gen ge­kom­men, die durch den Er­lös be­dacht wer­dend sol­len. Gitta Bran­des stellte da­bei die So­zial- und In­te­gra­ti­ons­ar­beit ih­rer Ein­rich­tung vor, für die durch die Spende die Ho­no­rar­kräfte für diese Tätig­keit be­zahlt wer­den sol­len. Matt­hias Neu­per und Laura Ramm vom Flücht­lings­büro wol­len im Rah­men ih­rer In­te­gra­ti­ons­ar­beit einen Aus­flug im Som­mer fi­nan­zie­ren. Die Li­ons un­ter­stri­chen bei der Pres­se­kon­fe­renz noch ein­mal ihre Iden­ti­fi­ka­tion zur Stadt und ih­ren so­zia­len und kul­tu­rel­len Ein­rich­tun­gen. Dies, so der Prä­si­dent, zeige sich auch im­mer wie­der durch die Ver­tei­lung von Spen­den an Men­schen und Ein­rich­tun­gen in der Stadt.

vom 06.05.2017 | Ausgabe-Nr. 18B

Drucken | Versenden