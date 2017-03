Perspektiven für ein Medizin-Studium

Detmolder Arbeitsagentur empfiehlt Experten-Chat

Kreis Lip­pe. Vom "Halb­gott in Weiß"ü­ber den dau­er­gest­ress­ten Le­bens­ret­ter bis hin zum gut ge­bräun­ten Golf-Ass –Ärzte wer­den mit­un­ter sehr kli­schee­haft dar­ge­stellt. Doch wie sieht ihr Be­rufs­all­tag tatsäch­lich aus? Wie ge­stal­tet sich das Me­di­zin­stu­di­um? Und was muss man dafür mit­brin­gen? Ant­wor­ten auf diese und an­dere Fra­gen ge­ben die Ex­per­ten beim nächs­ten abi&g­t;> Chat. Am 8. März dreh t sich von 16 bis 17.30 Uhr al­les ums Thema "­Me­di­zin stu­die­ren". "Alle Men­schen sind Ärz­te, nach­dem sie ge­heilt wor­den sin­d", sagt ein iri­sches Sprich­wort au­gen­zwin­kernd. Dem wi­der­spre­chen Stu­dien- und Bun­desärz­te­ord­nung natür­lich ener­gisch: Wer in Deutsch­land als Arzt oder Ärz­tin tätig wer­den möch­te, muss das Stu­di­en­fach Hu­man­me­di­zin mit dem Staats­ex­amen ab­sch­ließen und die ärzt­li­che Ap­pro­ba­tion zur Aus­ü­bung sei­nes Be­rufs er­hal­ten. Der Weg dort­hin ist stei­nig: Hohe Zu­las­sungs­hür­den (Stich­wort: NC), lern­in­ten­sive Jahre an der Hoch­schule und ar­beits­rei­che Pra­xi­seinsätze kenn­zeich­nen das Me­di­zin­stu­di­um. Ab­sol­ven­ten kön­nen sich je­doch auf gute Chan­cen auf dem Ar­beits­markt und ein span­nen­des Be­rufs­feld freu­en.

Aus­sich­ten, die viele Ab­itu­ri­en­ten rei­zen. So star­te­ten laut Sta­tis­ti­schem Bun­des­amt im Win­ter­se­mes­ter 2015/16 ins­ge­samt 9.695 Men­schen ins Me­di­zin­stu­di­um. Die Zahl der Ein­ge­schrie­be­nen lag da­mit bei fast 90.000 – so viele wie noch nie. Zehn Jahre zu­vor wid­me­ten sich noch 10.000 Stu­die­rende we­ni­ger der Me­di­zin. Und: Mehr als 60 Pro­zent der Me­di­zin­stu­die­ren­den sind in­zwi­schen Frau­en. Doch mit wel­chen In­hal­ten be­fas­sen sich Me­di­zin­stu­die­ren­de? Wie hoch ist das Lern­pen­sum? Wie läuft die Stu­dien­be­wer­bung ab? Und wie sieht das spätere Be­rufs­le­ben aus? Fra­gen wie die­sen wid­men sich die Ex­per­ten beim nächs­ten abi&g­t;> Chat am 8. März. Von 16 bis 17.30 Uhr er­hal­ten die Nut­zer fach­kun­dige Ant­wor­ten von Sas­kia Christ (Au­to­rin und Ärz­tin), Si­mone Güt­schow (Cha­rité Ber­lin) und J. Mi­chael Wenz­ler (Agen­tur für Ar­beit Ess­lin­gen). Außer­dem sind Ver­tre­ter der abi&g­t;> Re­dak­tion mit von der Par­tie.

vom 04.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9B

